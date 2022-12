Rudi Garcia sur le banc, plusieurs anciens de Ligue 1… Tout savoir sur Al-Nassr, avec qui Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord

Cristiano Ronaldo, libre depuis la résiliation de son contrat à Manchester United, aurait trouvé un accord avec Al-Nassr, selon la presse espagnole. S’il rejoint le club saoudien, l’un des plus titrés du pays et habitué à faire venir des noms bien connus en France depuis plusieurs intersaisons, le quintuple Ballon d’or retrouverait une équipe désireuse de retrouver sa suprématie nationale.

C’est un club qui, depuis plusieurs mois, s’est spécialisé dans les signatures de joueurs référencés en Europe et libres de tout contrat. Avec Cristiano Ronaldo, sans club depuis la résiliation de son bail à Manchester United, Al-Nassr ne dérogerait pas à la règle. Sauf que, cette fois, le club saoudien s’apprête à faire le plus gros coup de son histoire.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Selon Marca, le quintuple Ballon d’or, actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec la sélection portugaise, est tout proche de s’engager avec le club saoudien, même si un responsable du club a indiqué à l’AFP que Ronaldo "n’avait pas signé". D’après le quotidien espagnol, l’ancien joueur du Real Madrid va s’engager pour deux saisons et demie à compter du 1er janvier avec un salaire avoisinant les 200 millions d’euros par an. À Al-Nassr, basé à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, CR7 va retrouver des visages bien connus en France.

Gustavo, Gonzalez, Ospina, Aboubakar... Une armada d'anciens de Ligue 1

Dernièrement, ils sont plusieurs à avoir cédé aux sirènes du club saoudien. L’été dernier, Alvaro Gonzalez (ex-OM), Luiz Gustavo (ex-OM, Fenerbahçe, Bayern Munich), David Ospina (ex-Naples, Arsenal, Nice) ou encore Ghislain Konan (ex-Reims), tous libres, ont rejoint Al-Nassr. Ils y ont notamment retrouvé l’international camerounais Vincent Aboubakar (ex-Lorient, Porto), arrivé l’été précédent lui aussi sans indemnité de transfert.

Sur ces deux dernières intersaisons, le club n’a dépensé plus de cinq millions d’euros pour recruter un joueur qu’à trois reprises: pour Talisca (ex-Benfica, arrivé contre 8 millions en juillet 2021), Jonathan Rodriguez (ex-Benfica, arrivé contre 5,3 millions en juillet 2021 et parti cet été au Club America au Mexique) et Abdulrahman Ghareeb (international saoudien arrivé contre 5,25 millions cet été).

Une certaine tradition française sur le banc

Depuis juin dernier, tout ce beau petit monde est entraîné par un coach emblématique du championnat de France en la personne de... Rudi Garcia. Un peu plus d’un an après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, l’ancien coach de l’OM, l’AS Rome ou encore Lille s’est laissé convaincre par la proposition d’Al-Nassr, où un salaire estimé à 5,6 millions d’euros par an selon la presse saoudienne lui a été offert. À Al-Nassr, Garcia perpétue une certaine tradition française, puisque quatre coachs tricolores sont passés sur le banc du club saoudien avant lui: Robert Herbin (1985-1986), Jean Fernandez (1993-1994, 1995-1996), Henri Michel (1995) et Patrice Carteron (2017). Mais, lorsque les dirigeants du club ont fait appel à lui au mois de juin dernier, c'était surtout pour relancer une équipe en légère perte de vitesse.

Al-Nassr veut retrouver les sommets

Al-Nassr, l’un des clubs les plus titrés d’Arabie saoudite avec notamment neuf championnats nationaux, n’a plus remporté le sacre en D1 saoudienne depuis l’exercice 2018-2019. La saison passée, l’équipe alors dirigée par l’Argentin Miguel Angel Russo a terminé troisième d’un championnat remporté par leurs grands rivaux d’Al Hilal, également représentants de la ville de Riyad. À cause de cette troisième place, Al-Nassr n’a pas pu être qualifié pour la Ligue des champions d’Asie, dont le club avait pourtant été demi-finaliste en octobre 2021, battu à une marche de la finale par… Al-Hilal. Ironie du sort: alors qu’il avait notamment voulu quitter Manchester United en juillet dernier pour participer à la la Ligue des champions (la "vraie"), Cristiano Ronaldo ne disputera même pas la version asiatique de la C1 cette saison en cas de signature à Al-Nassr.

Un début de saison prometteur

Mais s’il décide de s’engager en faveur du club saoudien à partir du 1er janvier 2023 comme l’assure Marca, CR7 débarquera dans un effectif qui tourne bien depuis la prise de fonction de Rudi Garcia. Avec huit journées disputées avant la trêve de la Coupe du monde, Al-Nassr est actuellement deuxième du championnat saoudien (six victoires, un nul, une défaite) à trois points du leader, Al Shabab, et avec deux unités d’avance sur Al-Hilal.

La compo-type d'Al-Nassr cette saison

Ospina - Al Amri, Gonzalez, Madu, Konan - Luiz Gustavo, Al Khaibari - Yahya, Talisca, Al Najei - Aboubakar

Depuis son arrivée, Rudi Garcia s’appuie sur une colonne vertébrale forte, avec notamment un axe Ospina-Gonzalez-Luiz Gustavo-Talisca-Aboubakar. En plus de ces noms bien connus en Europe, Rudi Garcia peut également compter sur six internationaux saoudiens présents lors de l’exploit retentissant des hommes de Hervé Renard contre l’Argentine au Mondial qatari.

Meilleur buteur d’Al-Nassr et deuxième meilleur buteur du championnat saoudien avec cinq réalisations en huit matchs, le Brésilien Talisca, régulièrement annoncé dans les plus gros clubs européens lors de son passage au Benfica (2014-2019), va donc potentiellement devoir faire un peu de place à Cristiano Ronaldo. Qui se fera sans aucun doute un malin plaisir de le déloger dans les classements statistiques.