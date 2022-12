Mercato: les premiers mots de Ronaldo pour justifier sa signature à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, 37 ans, s'est officiellement engagé vendredi pour deux ans et demi en faveur du club saoudien d'Al-Nassr. Il s'est dit ravi de rejoindre "un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel".

Il sera dirigé par Rudi Garcia, sera associé à Vincent Aboubakar, et aura comme autres coéquipiers le portier colombien David Ospina, l'ex-défenseur rémois Ghislain Konan ou encore les anciens Marseillais Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo a décidé de s’offrir un crépuscule doré en disant oui au club saoudien d'Al-Nassr pour un contrat de deux ans et demi. Sans club depuis son départ de Manchester United en pleine Coupe du monde au Qatar, fin novembre, le quintuple Ballon d'or et quintuple vainqueur de la Ligue des champions va toucher le jackpot puisque son salaire avoisinera les 200 millions d'euros annuels.

>> Toute l'actu du mercato en direct

"Beaucoup d'ambitions"

Pour l’Arabie saoudite, qui voit à travers le sport un moyen de changer son image, comme son voisin du Qatar, c’est un énorme coup de projecteur, surtout à l’approche du Mondial 2030 que le pays rêve d’organiser. "C'est l'Histoire qui est en train d'être écrite. Ce transfert va non seulement inspirer notre club pour qu'il décroche encore plus de succès mais il va inspirer notre championnat, notre pays et les futures générations de garçons et de filles pour donner le meilleur d'eux-mêmes", s’est emballé le président du club Musalli Al-muammar. Même enthousiasme chez le ministre des Sports, le Prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal : "C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps qui a confirmé qu'il commençait une nouvelle aventure en Arabie saoudite."

Ronaldo, cité sur le compte Twitter de son nouveau club et posant avec son nouveau maillot, jaune et bleu, frappé de son mythique numéro 7, s’est quant à lui dit "impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent". "La vision d'Al-Nassr pour le football masculin et féminin est très inspirante, on a pu voir durant la Coupe du monde que l'Arabie saoudite était un pays avec beaucoup d'ambitions et de potentiel. (…) Je suis très heureux de découvrir le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. Je suis là pour aider mon nouveau club à progresser. On va travailler ensemble pour la réussite d'Al-Nassr", a-t-il ajouté dans un communiqué publié par l'agence de communication qui le représente.

Après dix journées, Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place du championnat saoudien derrière Al-Shabab, qui compte notamment dans son effectif Ever Banega, Grzegorz Krychowiak et Santi Mina.