Saliba, Saka, Martinelli... Arteta parle prolongations à Arsenal

Avant le match de Ligue Europa entre Arsenal et Bodo/Glimt, Mikel Arteta a fait le point, en conférence de presse, sur les discussions concernant les prolongations de contrat de Bukayo Saka, William Saliba et Gabriel Martinelli.

Arsenal commence à s'activer pour Bukayo Saka, Wiliam Saliba et Gabriel Martinellli. Les deux premiers seront en fin de contrat dans moins de deux ans. Pour le troisième, Arsenal à l'opportunité d'allonger son bail jusqu'en 2025. Présent en conférence de presse à la veille de la troisième journée de Ligue Europa contre Bodo/Glimt (le deuxième match pour Arsenal après le report d'Arsenal - PSV), Mikel Arteta a fait le point sur ces trois dossiers, qui représentent l'avenir des Gunners: "De toute évidence, nous devons planifier l'avenir et nous y travaillons tous", a t-il reconnu

Le coach est toutefois resté évasif: "Nous essaierons de faire les choses de la bonne manière, en étant juste et en essayant de planifier de la meilleure façon possible et de récompenser les joueurs qui, à notre avis, ont un grand avenir pour le club. Quand nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons", a t-il fermement déclaré.

Ces trois joueurs représentent non seulement l'avenir d'Arsenal mais déjà pleinement le présent. Ils ont tous les trois débuté l'intégralité des matchs cette saison en Premier League et leurs performances se font remarquer, à l'image de celles de William Saliba le week-end dernier contre Tottenham. Bukayo Saka a quant a lui été élu meilleur joueur anglais de l'année 2022, à seulement 21 ans, un an après avoir été moqué et insulté après son penalty manqué en finale de l'Euro.

Gabriel Martinelli, qui compte trois sélections avec le Brésil, peut quant à lui toujours rêver de disputer le Mondial, même si la concurrence est rude et les places chères.

Sortir du piège Bodo/Glimt pour prendre les commandes du groupe de la mort

FC Zurich, Bodo/Glimt, PSV Eindhoven: le groupe d'Arsenal peut s'apparenter à un groupe de la mort en Ligue Europa, même s'il est parfaitement dans les cordes d'un club comme Arsenal, leader de Premier League. Les Gunners vont néanmoins devoir rester sérieux et se sortir du piège Bodo/Glimt, quart de finaliste de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, et qui avait martyrisé l'AS Rome en phase de groupe (6-1).

Arsenal va affronter le club norvégien à deux reprises en une semaine, avant d'enchaîner ses deux matchs face au PSV, aussi en une semaine, et retrouver le FC Zurich en clôture de ce groupe A. Le tout en parallèle de la lutte pour le titre de Premier League - à laquelle Arsenal semble se mêler cette saison. Un véritable marathon.