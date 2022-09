Reporté après le décès d'Elizabeth II, Arsenal-PSV a une nouvelle date (et ça pose problème en Premier League)

Le match entre Arsenal et le PSV Eindhoven, prévu ce jeudi et reporté en raison de ressources policières insuffisantes pour cause de cérémonies et hommages à Elizabeth II, a été reprogrammé et aura lieu le jeudi 20 octobre. Le match de Premier League des Gunners prévu la veille contre Manchester City est donc reporté à une date ultérieure.

Jouer le mercredi soir, puis à nouveau le jeudi en tout début de soirée, le tout sur la même pelouse? Evidemment inimaginable. Reprogrammé le jeudi 20 octobre à 18h, le match entre Arsenal et le PSV Eindhoven entraîne automatiquement le report d'Arsenal-Manchester City, prévu la veille à 21h en Premier League.

"La Premier League a convenu avec l'UEFA de reporter le match de Premier League d'Arsenal contre Manchester City, qui devait initialement se jouer le 19 octobre, afin de permettre le match d'UEFA Europa League réorganisé entre Arsenal et le PSV Eindhoven", indique le communiqué officiel.

Plusieurs matchs reportés en raison des événements autour du décès de la Reine Elizabeth II

Jeudi dernier, une partie de la vie s'est arrêtée en Grande-Bretagne, lorsque le décès de la Reine Elizabeth II a été annoncé. Très rapidement, la Premier League a pris la décision de reporter tous les matchs du week-end.

Ce jeudi, Arsenal devait initialement recevoir le PSV Eindhoven dans le cadre de la deuxieme journée de Ligue Europa. Pour des raisons de sécurité, la décision a été prise de reporter ce match. Les forces policières disponibles - majoritairement réquisitionnées pour les événements autour du décès de la Reine - n'étaient plus suffisantes pour encadrer le match et assurer la sécurité de tous les fans.