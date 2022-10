Premier League: Les chiffres du match XXL de Saliba contre Tottenham

Aligné une nouvelle fois ce samedi avec Arsenal contre Tottenham, William Saliba a livré une performance de haut vol, qui a grandement contribué à la victoire des siens (3-1) dans le derby du nord de Londres.

Il a marché sur les Spurs. S'il n'y avait qu'un homme à retenir dans ce match entre Arsenal et Tottenham (3-1), il se pourrait bien que ce soit William Saliba. L'international français (7 sélections) a réalisé un match quasi parfait. Et il l'aurait été si Arsenal n'avait pas encaissé de buts, bien qu'il n'ait aucune responsabilité sur le pénalty concédé.

Impérial dans les duels, précis au sol

Le défenseur des gunners a remporté 100% des duels aériens qu'il a disputés. Lorsqu'on regarde la feuille de match et que l'on s'aperçoit qu'Harry Kane, notamment, était face à lui, cette statistique prend une ampleur encore plus grande. Durant ce derby du nord de Londres, aucun joueur n'est parvenu à dribller William Saliba, qui a également réussi 96% de ses passes. Défenseur central, il n'a pas hésité à se projeter à la moindre occasion et a réalisé 6 passes clés dans les 30 derniers mètres adverses. Il a également touché 79 ballons, preuve de plus, s'il en fallait une, de sa disponibilité. Il ne se cache jamais.

William Saliba a réalisé trois tacles et remporté cinq duels. Sans parler de ses statistiques en récupération.

William Saliba, meilleur récupérateur de Premier League

Et si le défenseur des Gunners et de l'équipe de France était tout simplement le meilleur défenseur de Premier League sur ce début de saison ? La question se pose. Il est en tous cas le joueur de Premier League qui récupère le plus de ballons depuis le début de la saison (71). Onze de ces ballons l'ont été ce samedi après-midi contre Tottenham. Match au cours duquel il a aussi réalisé trois sauvetages.

Arsenal est aujourd'hui leader de Premier League, avec 21 points sur 24 possibles, et le restera quoi qu'il en soit à l'issue de cette journée. William Saliba, qui a joué l'intégralité des neuf premières journées (huit matches en réalité, J7 reportée), est loin d'être étranger à ce début de saison rayonnant.