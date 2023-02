Séisme en Turquie: le beau geste de Zaniolo, tout juste arrivé à Galatasaray, pour les victimes du tremblement de terre

Les premiers mots de Nicolo Zaniolo en tant que nouveau joueur de Galatasaray ont été pour les victimes du terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a quelques jours. L’ancien joueur de la Roma a également participé à une distribution de kits de première nécessité à destination des rescapés.

Le football passe parfois au second plan. Alors que Nicolo Zaniolo vient d’être recruté par Galatasaray, l’officialisation du transfert par le club turc ne pouvait pas occulter la tragique actualité du pays, frappé par un terrible séisme il y a quelques jours.

Pour ses premier mots en tant que joueur de Galatasaray, le milieu offensif italien de 23 ans a tenu à adresser un message de soutien aux victimes de cette catastrophe naturelle. "Je suis désolé pour Muhammed et pour le peuple turc. J’ai fait un don pour aider. Apportons notre contribution, tous ensemble, pour un avenir meilleur et plus fort", lance l’international italien (11 sélections, deux buts) dans la vidéo de Galatasaray.

Hommage à Muhammed Emin Özkan, supporter décédé à 17 ans

En hommage à Muhammed Emin Özkan, un supporter du club turc décédé lors du séisme à l’âge de 17 ans, Zaniolo a décidé de porter le numéro 17. Le nom du fan apparaît d’ailleurs sur le maillot de Galatasaray dans la vidéo. Dès ses premières heures en Turquie, Zaniolo a par ailleurs participé à une distribution de kits de première nécessité à destination des rescapés du tremblement de terre.

Profitant d'un mercato encore ouvert en Turquie, Zaniolo a finalement trouvé un accord pour quitter l’AS Roma et rebondir à Galatasaray, actuellement en tête du championnat, à l'issue de négociations ralenties un temps par le violent séisme qui a frappé le pays lundi. Le montant de son transfert n'a pas été précisé. Mais, selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, il est de l'ordre de 15 millions d'euros, plus sept de bonus.

Plus de 12.000 morts en Turquie et en Syrie

Le joueur aurait en outre négocié, selon ces médias, une clause lui permettant de rompre son contrat en cas d'offre supérieure à 35 millions d’euros, pour éventuellement revenir en Italie l'été prochain.

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 12.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri.

L’inquiétude est toujours très grande autour de Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et de Newcastle. Bien qu'il ait été annoncé retrouvé vivant sous les décombres du séisme en Turquie, le footballeur ghanéen demeure porté disparu, à en croire les derniers échos. Son club, Hatayspor, et ses proches ne savent pas où il se trouve.