Séisme en Turquie: Bahoken confie être "passé à côté de la mort"

Passé par Angers et Strasbourg, et désormais sous contrat à Kasimpasa, l'attaquant camerounais Stéphane Bahoken a vécu le séisme en Turquie. Les normes de son hôtel lui ont permis de s'en sortir sain et sauf.

Il ne veut pas être décrit comme un "miraculé", un terme qu'il réserve aux victimes piégées sous les décombres. Sous contrat à Kasimpasa depuis l'été dernier, le footballeur franco-camerounais Stéphane Bahoken (30 ans) était dans un hôtel du Sud-Est de la Turquie lorsque le séisme du 6 février a ravagé la région. "Les fondations parasismiques de notre hôtel ont, très certainement, évité son effondrement", raconte l'ancien attaquant d'Angers et de Strasbourg dans une interview accordée au Parisien.

"Il y a eu des dégâts sans commune mesure avec les dommages causés à bien d’autres habitations et bâtiments. J’en ai même vu un en face de l’hôtel s’effondrer devant mes yeux", confie-t-il aussi.

"J’ai eu la peur de ma vie"

L'international camerounais s'en est tiré sans blessure, malgré les chutes d'objets. "Tu te dis que se serait-il passé dans un autre hôtel? Le plafond me serait peut-être tombé sur la tête. Tu comprends, après coup, que tu es passé à côté de la mort. J’ai eu la peur de ma vie".

Stéphane Bahoken souhaite désormais s'engager pour aider les victimes et leurs proches. Environ 40h après le premier tremblement de terre, de magnitude 7,8, le bilan provisoire s'est alourdi en Turquie. Les autorités ont annoncé mardi soir compter plus de 4.500 morts. Parmi eux figure le gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan, qui évoluait avec le Yeni Malatyaspor en deuxième division.

Le lourd bilan de la Turquie s'ajoute à celui de la Syrie, où le séisme a causé la mort de plus de 1.700 personnes.