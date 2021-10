Serie B: l'ancien Stéphanois Emmanuel Rivière viré pour faute grave par Crotone

Crotone a annoncé vendredi la résiliation du contrat d'Emmanuel Rivière pour faute grave. L'international martiniquais, passé notamment par Saint-Etienne, Toulouse et Monaco, ne s'était pas présenté à la reprise.

Déjà la fin pour Emmanuel Rivière à Crotone, actuel 17e de Serie B. Il était arrivé libre à l'été 2020 alors que le club évoluait encore en Serie A. La ligue italienne a validé vendredi la fin du contrat de l'attaquant martiniquais de 31 ans, licencié pour faute grave par Crotone.

Le joueur n'était pas revenu de sélection à Crotone depuis la Gold Cup qu'il a disputée avec la sélection martiniquaise. Selon les médias italiens, Emmanuel Rivière avait prétendu qu'il était occupé avec l'équipe nationale. Il aurait donc séché les entraînements et manqué la reprise. Une situation qui résulterait d'un différend entre le joueur et la direction des Rossoblu.

Un triste passage italien

Ainsi, vendredi, la Commission d'arbitrage - constituée auprès de la Lega Nazionale Professionisti Serie B - a accepté la demande du club FC Crotone de résilier le contrat avec le joueur pour faute grave, déclarant l'interruption de la relation due au fait et à la faute du joueur avec effet au 13 août 2021. L'ancien attaquant espoir avec l'équipe de France n'aura pas marqué les esprits en Italie, avec seulement un but et une passe décisive en Serie A.

Formé et révélé à Saint-Etienne, il a ensuite évolué à Toulouse, Monaco, Newcastle, Osasuna ou encore Metz avant d'atterrir en Italie. Il a notamment inscrit 41 buts et distillé 18 passes décisives. en 175 matchs de Ligue 1.