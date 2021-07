Gold Cup: les Etats-Unis marquent après... 20 secondes!

Les Etats-Unis ont inscrit le but le plus rapide de leur histoire dimanche face au Canada (1-0) en Gold Cup. Shaquell Moore a trouvé la faille après 20 secondes de jeu, offrant le succès à son équipe.

Les Etats-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Gold Cup en battant le Canada 1-0, dimanche à Kansas City, avec un but inscrit après 20 secondes de jeu seulement, le plus rapide de leur histoire. Shaquell Moore a marqué ce but, son tout premier en équipe nationale, sur une passe de Sebastian Lletget, et l'équipe américaine a conservé cet avantage jusqu'à la fin du match, finissant ainsi en tête du groupe B de la compétition-reine de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf).

Les Canadiens, qui étaient déjà qualifiés avant ce revers dominical, sont toujours en quête d'une victoire sur le sol de leurs voisins depuis 1957. Les Etats-Unis affronteront en quart de finale le 2e du groupe C (soit le Costa Rica soit la Jamaïque), et le Canada rencontrera le leader de cette poule C.

Le Mexique aussi en quarts

Le Mexique s'est aussi qualifié pour les quarts de finale en dominant le Salvador 1-0, dimanche à Dallas (Etats-Unis). Luis Rodriguez a inscrit le but de la victoire à la 26e minute, qui permet aux Mexicains de finir à la première place du groupe A, avec sept points. Le Salvador (6 points) est également qualifié, tandis que Trinité-et-Tobago et le Guatemala sont éliminés.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes sont qualifiés pour les quarts de finale (24-25 juillet). Les qualifiés du groupe A affronteront ceux du groupe D à Glendale (Arizona), tandis que ceux des poules B et C se rencontreront à Arlington (Texas). Les demi-finales se dérouleront le 29 juillet à Houston et Austin (Texas). La finale aura lieu le 1er août à Paradise, près de Las Vegas (Nevada).