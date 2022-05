Style de jeu, culture du club... Luis Campos raconte sa méthode pour choisir un entraîneur

Luis Campos, qui a été choisi par le PSG pour remplacer Leonardo, s'est confié sur le rôle de directeur sportif lors d'un congrès organisé par l'entraîneur espagnol Aitor Karanka.

Il est l’homme qui fait gagner. Un dénicheur de talents et un faiseur de plus-values. Tout à tour adjoint, entraîneur, observateur, recruteur, consultant et directeur sportif, Luis Campos est un personnage qui n’a plus besoin d’être présenté dans le monde du football. Expert du trading, réputé pour sa fermeté et son exigence, le Portugais de 57 ans s’est forgé une très solide réputation au fil de ses expériences.

Comme annoncé par RMC Sport, c’est lui que le PSG a choisi pour remplacer Leonardo et ainsi entamer un nouveau chapitre. Mais ce n’est pas pour cette actualité qu’il a été invité du "AK Coaches World", un forum organisé par Aitor Karanka, ancien adjoint de José Mourinho au Real Madrid et nouvel entraîneur de Grenade, réunissant dirigeants, techniciens ou encore anciens joueurs. Au cours de ce congrès, Campos s’est notamment confié sur le rôle de directeur sportif qu’il connaît bien.

Style de jeu et ADN du club

"Je comprends très bien les problématiques de mes entraîneurs, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le journal Marca. Je facilite leurs tâches pour qu'ils puissent se focaliser sur l'organisation au quotidien afin qu'à chaque fois ils se concentrent sur l'essentiel : la préparation du match, établir le meilleur onze, les entraînements, que les joueurs soient mieux préparés aux matchs et à leurs exigences... C'est le travail d'un directeur sportif. Etre entraîneur dans le passé m'a beaucoup apporté." Il a également expliqué sa méthode pour choisir ses entraîneurs.

"Quand je suis arrivé au Celta Vigo (comme conseiller ces dernières semaines, ndlr), il y avait déjà un entraîneur avec un contrat (Eduardo Coudet) et avec un style de jeu que j'aimais et que la direction du club aimait. Cela a facilité une partie de mon travail. Trouver le meilleur entraîneur pour le projet du club est la chose la plus importante pour réussir. Quand il y a un projet et qu'on a le temps dès le début de la saison, il s’agit de trouver un entraîneur qui correspond le mieux à la culture et à l'ADN du club. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte : la langue, le style de jeu, le caractère, la personnalité...", a-t-il détaillé.

A Paris, la priorité est d'abord de finaliser le départ de Leonardo et de boucler l'arrivée de l'ancien dirigeant monégasque et lillois avant de choisir le nom du futur coach.