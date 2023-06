Tebas: "Je crois que Mbappé va quitter le PSG cette saison"

Le patron de la Liga, toujours partant pour critiquer le PSG, a remis une pièce dans la machine jeudi.

Il ne manquait plus que lui: le président de la Liga, Javier Tebas, ne pouvait pas passer à côté de mettre son grain de sel dans l'affaire Mbappé, surtout si par la même occasion, il avait la possibilité de mettre un coup de rape au PSG. Interrogé en marge d'un évenement de la Liga, il a lâché tout sourire qu'il pensait que le PSG devrait lâcher le prodige de Bondy et que le Real serait bien placé pour le récupérer.

"Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature"

"J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature", a expliqué Javier Tebas, des propos publiés par Marca.

Avec les départ de Messi, Sergio Ramos et peut-être Neymar, la masse salariale du PSG s'est pourtant déjà singulièrement allégée.

Depuis l'envoi lundi d'un courrier annonçant aux dirigeants parisiens son intention d'aller au bout de son contrat en 2024 sans activer une option pour une année supplémentaire, Mbappé est redevenu le centre d'attention et ses moindres faits et gestes à Clairefontaine ont été scrutés et épiés durant toute la semaine. Tous les regards se sont évidemment tournés vers le Real Madrid, courtisan de longue date de Mbappé et qui vient en plus de voir partir Benzema.