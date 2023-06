"Le Real est persuadé que Mbappé ne partira pas du PSG cet été": Fred Hermel explique comment les dirigeants madrilènes ont réagi aux derniers rebondissements

Dans Rothen s'enflamme ce mardi soir, Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC, a donné la position du Real Madrid sur les derniers événements concernant Kylian Mbappé.

Après les dernières révélations sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, tous les chemins semblent mener à Madrid. Mais même si la direction parisienne envisage un transfert dès cet été, le Real ne veut pas se précipiter, d'après les informations de Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC.

"On ne se frotte pas les mains, on est très attentifs et attentistes du côté du Real Madrid", rapporte Fred Hermel, présent mardi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC. "Le Real est plutôt persuadé que Mbappé ne partira pas cet été. En tout cas, pour le moment, rien ne laisse à penser qu’il partira cet été. Ils ne sont pas du tout intervenus ces dernières semaines", assure-t-il.

"Il y a une expression française qui dit 'chat échaudé craint l’eau froide'. Après ce qu’il s’est passé il y a un an, le Real ne va pas se jeter sur ce qui peut apparaître aux yeux des gens comme une opportunité", poursuit le journaliste, rappelant que le président Florentino Pérez avait mal digéré d'avoir été éconduit par le champion du monde 2018, qui avait préféré prolonger à Paris.

"Le Real a intérêt à faire durer le dossier pour faire baisser le prix"

"'Nous sommes des spectateurs dans cette histoire', voilà ce qu’on me dit au sein du club, continue Frédéric Hermel. Ce serait idiot si le Real se jetait tout de suite. En plus si le PSG veut vraiment vendre Mbappé, le Real a intérêt à faire durer le dossier pour faire baisser le prix. Ce serait idiot de crier déjà 'on est candidats, on est candidats', et que le PSG dise que c'est 200 millions. Au Real, ils regardent ça de loin".

"Et puis sincèrement ils ont pris une telle claque dans la gueule l’année dernière, quand Mbappé leur dit oui le jeudi et puis le lundi finalement non, qu’ils ne préfèrent pas tirer de plan sur la comète. Après, si jamais il y a une occasion de récupérer un joueur comme ça, pas trop cher…"