Torino: l’entraineur et le directeur sportif se battent sur un parking à cause du mercato

Ivan Juric, entraîneur du Torino, et Davide Vagnati, directeur sportif, ont été filmés en train de se battre sur un parking lors du stage de l’équipe en Autriche. En cause: le mercato de l'équipe.

Ambiance tendue au Torino à deux semaines de la reprise de la Serie A. Ivan Juric, entraîneur de l'équipe italienne, et Davide Vagnati, directeur sportif, ont été filmés en train de se battre sur un parking lors du stage en Autriche, mercredi. Les deux hommes se sont invectivés et insultés, tout en se bousculant. Marco Pellegri, manager, s’est interposé entre les deux hommes très remontés, comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, mercredi.

"Je fais l'équipe", aurait lancé le directeur sportif en ajoutant: "respecte celui qui te défend toujours devant ce connard (sans préciser de qui il s'agissait, ndlr". Dans la soirée, Vagnati a dédramatisé sur cet incident.

"L'entraîneur veut à juste titre des joueurs le plus tôt possible"

"Il y a eu une discussion, ce n'était pas beau à voir mais ce sont des choses qui arrivent quand deux personnes tiennent particulièrement à faire les choses d'une certaine manière, a-t-il expliqué sur Sky Sport. L'entraîneur veut à juste titre des joueurs le plus tôt possible, le club et moi faisons de notre mieux dans une situation de marché difficile. Nous apporterons à Juric les joueurs dont il a besoin. À la fin de la bagarre, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes dits ce que nous devions faire. Nous sommes des personnes vraies qui disons les choses telles qu'elles sont. C’est aussi grâce à ces discussions et ces querelles que nous pouvons recommencer à faire les choses de la meilleure façon possible. Ce sera un point de départ."

Le directeur sportif a assuré que cette échauffourée n’aura aucune conséquence négative. "Elles seront positives: on veut bien faire, le coach a des inquiétudes légitimes, on les comprend, a-t-il déclaré. On veut tous les deux bien faire pour le Torino. Le coach a de grands objectifs et je fais pareil."

Nommé sur le banc des Granata en 2021, Juric avait déjà mis la pression sur le mercato à l’issue de la saison en réclamant dix renforts au cours de l’été. "Il n'y en aura pas dix, a précisé Vagnati. Ils seront moins mais ils doivent être les bons pour améliorer l'équipe." Il a ainsi confirmé des discussions pour le défenseur de l’OL, Jason Denayer. En espérant que la piste plaise à l’entraîneur croate.