Mercato: Gleison Bremer, le gros coup estival de la Juventus

La Juventus va officialiser dans les prochaines heures le transfert de Gleison Bremer en provenance du Torino. En recrutant le défenseur central brésilien, les Bianconeri vont griller la concurrence et tenter de faire oublier Matthijs de Ligt.

Déjà indispensable à la Juventus, Matthijs de Ligt a rejoint le Bayern Munich afin de franchir un nouveau pallier dans sa carrière. A seulement 22 ans, le défenseur néerlandais va laisser un vide dans la charnière des Bianconeri. Un espace que la formation piémontaise va rapidement combler en déboursant plus de 50 millions (41 + bonus de 9) pour arracher Gleison Bremer à son rival du Torino.

Référence à son poste en Serie A, le Brésilien va signer à la Juve pour y devenir le nouveau taulier de la défense et tourner définitivement la page du duo Chiellini-De Ligt. Une arrivée aux allures de joli coup pour la Vieille Dame lors de ce mercato estival, le club ayant réussi à griller concurrence intériste pour le recruter.

Une valeur sûre en Italie, un défenseur prolifique

Arrivé du Brésil en 2018, le défenseur central n’a pas mis longtemps à s’adapter au football européen. A seulement 25 ans, un âge auquel les axiaux disposent encore d’une belle marge de progression, l’ex-joueur de l’Atlético Mineiro Il figure déjà parmi les meilleurs défenseurs de Serie A. Titulaire indiscutable au Torino, celui qui n’a toujours pas disputé le moindre match avec la Seleçao reste sur un probant exercice avec en prime trois buts en 33 apparitions. Sur les trois dernières saisons dans le championnat italien, Bremer est le défenseur le plus prolifique avec 11 réalisations.

"Il a un profil différent de tous les autres grands défenseurs de Serie A, présentait Johann Crochet dans l’After Foot à la mi-mai à propos de celui qui Leonardo ciblait pour renforcer le PSG. Il a une agressivité dans les duels. C’est quelqu’un qui colle son numéro 9 en permanence."

Elu meilleur défenseur de la Serie A par ses pairs, Gleison Bremer est une référence au poste de défenseur central de l’autre côté des Alpes.

Recruté pour à peine plus de 5 millions d’euros voilà quatre ans, Bremer va en rapporter dix fois plus au Toro avec son transfert chez le rival bianconero.

Un monstre dans le placement et l’anticipation

Au-delà de son apport offensif, Bremer fait surtout partie des monstres défensifs de la Serie A. Le mur turinois possède des qualités athlétiques qui lui permettent de briller dans son placement ou de compenser certains trous d’air de ses coéquipiers.

"Au Torino, il a pu développer ses qualités d’anticipation, d’agressivité dans les duels et de dureté, analysait encore le spécialiste du football italien pour RMC Sport. C’est quelqu’un qui rentre dans ses attaquants avec beaucoup d’énergie, beaucoup de jump. Il va vite aussi […] il est habitué à jouer dans l’axe d’une défense à trois. Il va vite et est capable de récupérer pas mal de situations parfois catastrophiques où l’attaquant passe et lui va aller couper en diagonale pour stopper l’action. C’est quelqu’un de très complet. Il a des qualités physiques assez incroyables et assez rares je pense dans le football européen actuel."

Propre à la relance sans non plus briller techniquement

Aligné au Torino dans une défense à trois, Gleison Bremer va devoir s’adapter au passage à deux du côté de la Juventus. Cette fois, il devra aussi contribuer à lancer le jeu des Bianconeri via sa première relance. Sans pour autant briller dans ce domaine, le Brésilien est tout à fait capable d’aider l’équipe à la construction.

"Techniquement il est tout à fait capable de ressortir le ballon proprement. Ce n’est pas non plus un énorme relanceur à la Bastoni si on veut comparer, soulignait Johann Crochet sur RMC en mai. Il n’a pas le jeu ou la qualité de passe verticale de l’Italien. Néanmoins il est tout à fait capable d’être utile dans la construction depuis l’arrière."

Une bonne agressivité "que tout le monde adore"

Habitué à coller aux basques du buteur adverse, un peu comme Giorgio Chiellini a su le faire au temps de sa splendeur, Bremer défend en avançant. Impérial dans les duels, sa simple présence sur le terrain offre un gage de solidité à son équipe.

"C’est vraiment cette agressivité que tout le monde adore, s’est encore enthousiasmé le spécialiste du football italien pour RMC Sport. Quand il y a un défenseur comme lui, tout le monde est un peu plus tranquille autour. Ses qualités physiques sont très utiles dans ce football de plus en plus dynamique et avec du mouvement. Lui est capable de répondre à cette intensité. Sincèrement, c’est vraiment un super joueur."

Reste désormais à confirmer au sein d’une équipe en pleine révolution après le départ de plusieurs historiques. Surtout, à la Juve, le Brésilien n’aura plus le droit à l’erreur. Entre le montant de son transfert et les attentes placées en lui, chaque boulette sera décortiquée. Avant de s’affirmer comme l’une des références mondiales à son poste et de pousser le Bayern Munich à lâcher 67 millions pour le recruter, Matthijs de Ligt a eu besoin d’environ une saison pour s’adapter au jeu des Bianconeri. Gleison Bremer, lui, n’aura pas autant de temps pour trouver ses marques et s’affirmer comme le nouveau patron de la Juventus.