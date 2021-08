Mercato: Kane sèche encore l'entraînement de Tottenham

Harry Kane a encore manqué la séance collective de Tottenham ce mardi. L’attaquant anglais prolonge le bras de fer avec son club pour tenter de forcer un transfert lors du mercato estival.

Visiblement Harry Kane n’a aucune intention de jouer la Conference League avec Tottenham cette saison. Finaliste de l’Euro 2021 avec les Three Lions, l’attaquant anglais rêve de la Ligue des champions et semble prêt à forcer son destin pour obtenir gain de cause. Selon les informations du Daily Mail, le buteur de 28 ans a raté l’entraînement collectif des Spurs ce mardi.

Après avoir séché la reprise lundi, et notamment les test Covid, Harry Kane est déterminé à quitter Tottenham lors du mercato. Face à l’intransigeance de sa direction et du président Daniel Levy, la situation pourrait encore s’envenimer.

Tottenham ne veut pas céder

Malgré un intérêt de plusieurs cadors de Premier League, notamment les deux clubs de Manchester, qui seraient disposés à proposer plus de 100 millions d'euros pour lui, Harry Kane est bloqué par les Spurs.

Après avoir séché l’entraînement à deux reprises, il s’expose à une sanction financière. Toutefois, le média britannique annonce qu’un retour de l’attaquant est désormais attendu d’ici la fin de la semaine à l’entraînement de l’équipe dirigée par Nuno Esprito Santo.

Malgré le tour de force de l’international anglais aux 61 sélections, "la situation n’a pas changé" a confirmé une source interne aux Spurs auprès du Daily Mail. A trois ans de la fin de son contrat, Tottenham demeure en position de force et pourrait donc forcer sa star à rester au club.

Auteur de 33 buts et 17 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, Harry Kane constitue le principal atout offensif des Londoniens. Cela semble assez logique de vouloir le conserver à tout prix. Surtout qu’en l’absence de Ligue des champions ou même de Ligue Europa, trouver un remplaçant du même standing parait bien impossible.

