Tottenham vire (encore) son entraîneur après l'humiliation contre Newcastle

Après la lourde défaite dimanche (6-1) face à Newcastle en Premier League, Tottenham a annoncé ce lundi le départ de Cristian Stellini, qui occupait le poste d'entraîneur intérimaire depuis le licenciement d'Antonio Conte. L'Italien est remplacé par Ryan Mason pour la fin de saison.

Tottenham change son entraîneur intérimaire. Le 26 mars dernier, Cristian Stellini héritait de l'équipe après le licenciement d'Antonio Conte. Ce lundi, l'Italien a été remercié par son président Daniel Levy alors qu'il devait poursuivre initialement sa mission jusqu'à la fin de saison. L'ancien défenseur paie la lourde défaite dimanche (6-1) en Premier League face à Newcastle.

Cristian Stellini n'aura dirigé les Spurs qu'à quatre reprises en championnat, pour seulement quatre points pris. Tottenham s'était déjà incliné face à Bournemouth (3-2) avant le revers face aux Magpies. "La performance de dimanche contre Newcastle était totalement inacceptable, a commenté Levy. C'était dévastateur à voir. Nous pouvons chercher de nombreuses raisons pour expliquer ce qui s'est passé et si moi-même, le conseil d'administration, les entraîneurs et les joueurs devons tous assumer une responsabilité collective, en fin de compte, c'est moi qui suis responsable."

Ryan Mason prend la suite, comme en 2021

"Cristian est intervenu à un moment difficile de notre saison et je tiens à le remercier pour le professionnalisme avec lequel lui et son staff se sont comportés pendant cette période difficile, a ajouté le dirigeant. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son équipe, une bonne continuation."

Ryan Mason, qui était l'adjoint de Stellini depuis le licenciement d'Antonio Conte, récupère l'équipe. En 2021, l'Anglais avait déjà effectué l'intérim après le départ de José Mourinho. Les Spurs avaient alors gagné quatre matchs sur six en championnat. La tâche ne s'annonce pas simple pour Mason, avec la réception jeudi de Manchester United.

Dimanche, Tottenham, actuellement cinquième de Premier League, se rendra à Liverpool. Au total, Harry Kane et ses coéquipiers ont encore six matchs à disputer pour terminer la saison et obtenir une place qualificative pour une compétition européenne.