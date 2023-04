Tottenham: pour Waddle, "les joueurs devraient rembourser les fans" après l'humiliation contre Newcastle

Ancien joueur des Spurs, Chris Waddle a confié toute sa frustration à la BBC après la claque reçue par Tottenham contre Newcastle dimanche (6-1) en Premier League. Pour lui, il s'agit "d'une des pires performances jamais vues".

Cinq buts encaissés en 21 minutes de jeu. À l'arrivée, une déculottée monumentale (6-1) face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Dimanche après-midi, Tottenham a vécu un véritable calvaire à St. James Park contre Newcastle. Humiliés, les partenaires d'Hugo Lloris - sorti à la pause - ont même été hués par leurs propres supporters qui avaient fait le déplacement pour assister à la rencontre.

"C'est l'une des pires performances que j'aie jamais vues"

Quelques semaines après l'éviction d'Antonio Conte, les Spurs naviguent en aux troubles et la prestation contre les Magpies est venue s'ajouter à la crise naissante. Dimanche soir au micro de la BBC - puis rapporté dans les colonnes du Daily Mail - l'ancien joueur du club londonien Chris Waddle y est allé de son coup de gueule, sans prendre de pincettes.

"J'ai été tellement déçu, commence-t-il. Les fans qui ont fait le déplacement ont hué de manière juste. Les joueurs devraient les rembourser. C'est l'une des pires performances que j'aie jamais vues. On parle d'un des cinq plus grands clubs anglais. C'est embarrassant. Quand on regarde le stade, les installations... Ils n'achètent pas non plus des joueurs bon marché (...) Ils ne croyaient pas au système de jeu mis en place. Mais cela n'a pas d'importance le système, vous devez travailler, faire en sorte que celui-ci fonctionne. Au lieu de cela, ils se sont couchés dès la première minute."

"Une honte absolue"

L'ancien joueur de l'OM poursuit en s'en prenant, notamment, à l'Argentin Cristian Romero. "Il a gagné la Coupe du monde ? Il est arrivé et je ne sais pas quelle tête il a, je ne sais pas pour qui il se prend. Et il n'est pas le seul que je peux déterrer, vous pouvez prendre tous les joueurs. C'est une honte absolue. Tous les fans de Tottenham qui ont fait le voyage, j'espère qu'ils les rembourseront."

Jeudi, la sortie en Premier League des hommes de Cristian Stellini à domicile contre Manchester United, un autre adversaire direct, sera suivie de près.