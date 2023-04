Tottenham: Lloris présente ses excuses après l'humiliation "très embarrassante" contre Newcastle

Tottenham a été lourdement battu à Newcastle ce dimanche en Premier League (6-1), en encaissant cinq buts en moins de 21 minutes. Le gardien et capitaine des Spurs, Hugo Lloris, a présenté ses excuses aux supporters après la rencontre. Et en a dit plus sur la blessure qui l'a contraint à sortir à la pause.

S'il a vécu quelques désillusions dans sa carrière, Hugo Lloris a sans doute connu l'un de ses pires matchs avec Tottenham ce dimanche. Balayé sur la pelouse de Newcastle avec les Spurs (6-1), l'ancien gardien des Bleus a encaissé cinq buts... dans les 21 premières minutes de la rencontre. Un cauchemar qui s'est d'ailleurs terminé par une sortie sur blessure, à la pause (5-0 alors). Autant dire qu'après la rencontre, le portier de 36 ans affichait une mine particulièrement défaite au moment de débriefer au micro de Sky Sports.

"C'est très embarrassant, a confié Lloris. La première chose à faire est sans doute de présenter des excuses aux supporters qui se sont déplacés et à ceux qui ont regardé le match. Il est évident que nous n'avons pas montré un beau visage aujourd'hui. Nous n'avons pas pu rivaliser avec les joueurs de Newcastle. Nous avons été dominés dans tous les aspects du jeu. Nous avons complètement raté la première partie de la rencontre... La deuxième période est une autre histoire. Mais c'est vraiment douloureux."

"Un manque de fierté"

Comment expliquer une telle contre-performance, qui pourrait définitivement plomber Tottenham dans la course au top 4 et donc aux places qualificatives pour la Ligue des champions? "Il ne s'agit même pas de parler de tactique, c'est juste que nous n'avons pas pu nous battre, a poursuivi Lloris. (...) Il y a eu un manque de fierté. Encaisser quatre buts en 20 minutes... On peut se faire avoir une fois, deux fois... Mais c'était quelque chose d'étrange, comme si nous ne pouvions même pas réagir. (...) Nous pouvons essayer de trouver des excuses et d'analyser la performance, mais la première chose, c'est que nous manquons de combativité. Si vous entrez sur le terrain sans avoir envie de faire preuve d'agressivité, de gagner des duels, de gagner la bataille, cela rend les choses très difficiles. Ou alors il faut être très bon avec le ballon techniquement et tactiquement. C'est un grand gâchis."

Quant à son problème physique, le champion du monde 2018 a laissé entendre qu'il pourrait être écarté des terrains un petit moment. "Ça n'a pas l'air bon, a-t-il dit. Je pense que c'est un muscle, autour de la hanche, j'ai senti quelque chose sur un coup de pied long."

Cinquième avec six points de retard sur Manchester United (et deux matchs en plus), Tottenham recevra justement les Red Devils jeudi prochain en Premier League. Pour le match de la dernière chance.