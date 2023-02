Toulouse: le responsable du recrutement, spécialiste de la data, s'en va

Toulouse a annoncé, ce vendredi, le départ de son responsable de recrutement, Brendan MacFarlane (27 ans) dont les choix, basés sur les données statistiques, ont contribué au retour du club en Ligue 1.

"Une nouvelle opportunité dans un club européen"

"Nous sommes ravis de constater que notre club, notamment à travers notre cellule recrutement, suscite l'intérêt des plus grands clubs d'Europe, a expliqué le TFC dans un communiqué. Conscient qu'il a grandement oeuvré à la reconstruction du TéFéCé et à son retour dans l'élite, le club remercie Brendan pour la qualité de son travail, son investissement, son attitude, sa passion et son professionnalisme, et lui souhaite d'aussi belles réussites dans ses projets futurs."

MacFarlane, 27 ans, avait pris en mars 2021 la tête de la cellule de recrutement de Toulouse, alors en Ligue 2, après avoir travaillé pour le club anglais de Brentford, également très porté sur la "data". Ses choix ont grandement contribué à la remontée du club en Ligue 1 l'été dernier. "Fin d'une aventure incroyable et enrichissante de deux ans. Je quitte le club pour me lancer dans une nouvelle opportunité dans un club européen", a-t-il fait savoir sur son compte LinkedIn.

Une membre de son équipe, Julia Arpizou, assurera l'intérim jusqu'à la désignation de son successeur. Equipe en forme du début d'année 2023, le TFC recevra Marseille dimanche (20h45) pour le compte de la 24e journée de championnat.