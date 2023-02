Transfert de Messi au PSG: le recours devant la justice d’un socio et de supporters français du Barça a été rejeté

Représentés par Juan Branco, un socio et des supporters français du FC Barcelone ont dénoncé devant la justice de l’Union européenne la légalité du transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en 2021. Ce mercredi, ce recours a été officiellement rejeté.

Sa tentative n’a pas abouti. Ce mercredi, un arrêté prononcé publiquement par la justice européenne a officiellement annoncé que le recours d’un socio et de supporters français du Barça pour contester le transfert de Lionel Mess au PSG avait été rejeté.

"La balle est maintenant dans le camp de la Liga et du conseil d'administration du FC Barcelone, a réagi Juan Branco, l'avocat du requérant, dans des propos rapportés par L’Equipe. Quant à nous, la procédure principale auprès du Tribunal administratif de Paris est encore en cours et une audience aura lieu bientôt. Et on a bon espoir d'être entendus, même si, évidemment, en tant que socios, c'est plus difficile qu'avec l'appui d'une institution."

Une application jugée "hétérogène" des règles de l'UEFA

Au cœur du litige: le transfert en août 2021 de la star argentine vers le club parisien propriété d'un fonds d'investissement qatari, sur fond d'application jugée "hétérogène" des règles de l'UEFA. Les plaignants estiment que le PSG n'a pu réaliser cet achat qu'à la faveur du report en France (à mai 2023) de l'application des règles de fair-play financier de l'UEFA, ce qui s'assimile à leurs yeux à une aide d'Etat.

Ces mêmes règles qui s'appliquaient déjà en Espagne, ont-ils fait valoir, "ont contraint le FC Barcelone à se séparer de Messi", créant de fait "une distorsion de concurrence dont a profité le PSG". Gardienne de la concurrence dans l'UE, la Commission européenne était censée enquêter sur cette présumée aide d'Etat, selon Me Branco. Mais face à son refus, les plaignants - le Penya Barça Lyon et un socio anonyme - s’étaient tournés vers le Tribunal de l'Union européenne basé à Luxembourg.