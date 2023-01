Tudor, la vie à Marseille… Gerson très cash sur son départ de l'OM

De retour à Flamengo, Gerson est revenu sur son expérience mitigée à Marseille, où il était un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli avant d'être déclassé par Igor Tudor.

Se remettre avec son ex, bonne ou mauvaise idée ? Pour Gerson, la réponse est évidente. Lassé de sa situation à Marseille, où Igor Tudor ne comptait pas franchement sur lui, le milieu de terrain brésilien (25 ans) n’a pas hésité lorsque l’opportunité de retourner à Flamengo s’est présentée. Un an et demi après sa signature à Marseille en provenance du club carioca, il a donc fait le chemin inverse, laissant derrière lui l’image d’un joueur très talentueux mais inconstant, devenu la saison dernière un élément capital sous les ordres de Jorge Sampaoli avant d’être déclassé sous Tudor.

"J'ai fait ma meilleure saison"

Officiellement présenté ce jeudi par son nouveau club, Gerson a partagé son immense bonheur. "C'est une énorme satisfaction d’être de retour à la maison. J’ai l’impression de ne jamais être parti. Je me suis toujours senti chez moi ici, et c’est toujours bon de travailler là où on se sent bien", a-t-il confié, sincère au moment d’aborder ses rapports compliqués avec Tudor. "Ils ont parlé de frustration (en France). Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas", a-t-il insisté.

Et d’ajouter : "Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature." Il a aussi indiqué avoir eu "l’opportunité de rester en Europe, mais aucun projet ne ressemble à celui de Flamengo", où il a donc déjà évolué entre 2019 et 2021. Sur un ton plus léger, il a aussi glissé avec humour ce qui lui avait manqué en France : "Tout (rires) ! Ma maison, ma famille, le barbecue, le soleil… Et beaucoup de choses que je ne peux pas mentionner ici."