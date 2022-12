Mercato: fin du feuilleton Gerson, qui va quitter l'OM pour Flamengo, les détails de l'opération

Comme évoqué ces derniers jours, Gerson va bien rejoindre Flamengo. Selon nos informations, le club brésilien a trouvé un accord avec l'OM pour le transfert du milieu de terrain.

Gerson va bel et bien quitter l'Olympique de Marseille. De source olympienne, on confirme que Flamengo et le club phocéen ont trouvé un accord avec pour le transfert du milieu brésilien. Comme expliqué par RMC Sport mercredi, les relations s’étaient réchauffées entre les deux clubs. Chacun a fait un effort financier afin de rendre l'opération possible. Flamengo acquiert la totalité des droits du joueur. L’OM voulait conclure ce dossier avant la fin de l’année pour pouvoir attaquer le mercato avec plus de marge financière.

Un deal proche des 20 millions d'euros

Flamengo a notamment renoncé aux paiements que l’OM devait régler encore pour le Brésilien et a complété par une somme et des bonus qui ont convaincu l’OM. Le total serait proche des 20 millions d’euros, comme le souhaitait le club phocéen. Gerson est donc en partance pour le Brésil, comme annoncé par Igor Tudor la semaine dernière avant la réception de Toulouse.

Arrivé en France lors de la saison 2021-2022, Gerson a connu une aventure mitigée sur la Canebière. Après un premier exercice satisfaisant (11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues), le Brésilien n'a pas gagné des points auprès d'Igor Tudor (13 matchs, deux buts).