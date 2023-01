OM: comment le club a géré le "cas" Nuno Tavares et son amende après son rouge contre Montpellier

Nuno Tavares a été suspendu trois rencontres après son vilain geste contre Montpellier en Ligue 1 en début de semaine. En interne, Pablo Longoria n’a pas voulu en rajouter et a laissé Igor Tudor gérer le dossier.

Nuno Tavares a donc écopé de trois matchs de suspension. La sanction a été vécue en interne avec une certaine résignation car l’OM s’attendait à ce verdict, puisque le rapport arbitral avait décrit le coup de pied du défenseur portugais contre Montpellier lundi en Ligue 1 (victoire 2-1) comme une "action brutale". Le barème de la commission de discipline étant de trois rencontres de suspension pour "faute grossière", voire plus en cas de coup ou de brutalité, l’OM ne fera pas appel et accepte la sanction.

Pablo Longoria, le président, a discuté avec le joueur dans le vestiaire à Montpellier pour le sensibiliser sur le fait que ce geste aurait pu pénaliser l’équipe et impacter le résultat de l’OM. Mais le dirigeant espagnol n’a pas voulu en rajouter. D’une part car le joueur a pris conscience que son coup de pied était stupide, et qu’il est important de garder sa sérénité surtout dans une rencontre que l’OM maîtrise et alors que le joueur s’était illustré de manière très positive en ouvrant le score grâce à un joli but.

Une retenue sur salaire ou amende "officielle" n’est pas légale

D’autre part, les dirigeants de l’OM ont laissé l’entraîneur Igor Tudor gérer cette situation. En France, une retenue sur salaire ou amende "officielle" n’est pas légale. "Ce n'est pas tant la question de l'amende mais plutôt de respect, a commenté le coach croate en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du 32e de finale de Coupe de France contre Hyères (samedi à 15h30). Si quelqu'un court pour arriver à l'heure et l'autre prend son temps et arrive en retard, c'est un manque de respect pour les personnes qui sont là."

L’entraîneur olympien, qui avait promis une forte amende à la suite de ce coup de sang, peut en revanche demander à son joueur de contribuer généreusement à la fameuse cagnotte à laquelle les Olympiens participent en cas de retard ou d’attitude déplacée, comme ce fut le cas en début de saison avec quelques gestes d’impatience et d’agacement de Luis Suarez, mécontent de ne pas entrer en jeu et qui avait aussi été sanctionné de la sorte. Ce genre de cagnotte peut par exemple servir à un repas de fin de saison et surtout être reversé à la fondation OM pour différentes œuvres sociales et caritatives.