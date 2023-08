Vasco de Gama: les images de Payet accueilli dans ambiance de folie par les supporters brésiliens à l’aéroport

Des centaines de supporters de Vasco de Gama se sont rassemblés à l’aéroport de Rio de Janeiro, ce mercredi au petit matin, pour souhaiter la bienvenue à Dimitri Payet. L’ancien meneur de jeu de l’OM a eu droit à un accueil de rock star au sud-est du Brésil.

Ils ont bravé la nuit et sa douceur estivale pour venir lui souhaiter la bienvenue. Des centaines de supporters de Vasco de Gama se sont rassemblés à l’aéroport de Rio de Janeiro, ce mercredi au petit matin, pour assister à l’arrivée de Dimitri Payet. Après avoir quitté Marseille, via une escale à Lisbonne, l’ancien meneur de jeu de l’OM a débarqué au sud-est du Brésil dans une ambiance de folie.

Certains fans ont attendu plusieurs heures pour approcher le Réunionnais de 36 ans, qui a pris un vol au départ de Marseille, avec une escale à Lisbonne. Massés derrière des barrières de sécurité, les supporters de Vasco ont lancé des chants bruyants, en scandant le nom de Payet et en craquant des fumigènes. Dans un joyeux brouhaha.

"Le choix du foot et pas de l’argent"

De quoi ravir l’international français (38 sélections, 8 buts), qui est venu à leur rencontre vers 6h15. Payet a salué la foule, serré des mains et brandi un drapeau de Vasco sur une petite estrade installée pour l’occasion. Il a ensuite enfilé un maillot floqué du n°10 et un bob aux couleurs de son nouveau club (noir et blanc), avant de prendre la pose avec les supporters.

Juste avant de prendre l’avion, Dimitri Payet avait confié à RMC Sport son excitation à l’idée de rejoindre le Brésil. "En matière de ferveur et de football, je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco, donc je suis très heureux, a-t-il expliqué. Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux à Marseille parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent."

Un club historique du football brésilien

Avec ses quatre titres de champion du Brésil et son sacre en Copa Libertadores (1998), Vasco de Gama est un nom historique du football brésilien. Fondé en 1898, en référence à un navigateur portugais, le club a vu passé de grands noms tels que Sonny Anderson, Bebeto, Dunga, Juninho, Romario, Philippe Coutinho ou Nenê. L’équipe carioca, qui évolue au Sao Januario (près de 22.000 places), est actuellement entraînée par l’Argentin Ramon Diaz.