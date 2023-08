OM: un manque à gagner de près de 20 millions d’euros après l’élimination en Ligue des champions

L’élimination de l’OM dès le troisième tour de qualification de la Ligue des champions va entraîner un très important manque à gagner pour le club, même si Pablo Longoria a tenté de minimiser l’impact financier de ce gros coup dur.

L’OM a la gueule de bois ce mercredi au lendemain de son élimination cruelle au 3e tour de qualification de la Ligue des champions face au Panathinaïkos. Et la déception n’est pas seulement sportive. Ce scénario prive aussi le club de l’importante manne promise aux équipes se qualifiant pour la phase de poule de la compétition.

Le pactole en phase de poule de la Ligue des champions

L’UEFA verse en effet un chèque de 15,4 millions d’euros à chaque participant à la phase de poule de la C1. A ce total s’ajoutent des montants basés sur le coefficient des clubs qui auraient été estimés entre 8 et 10 millions d’euros pour l’OM. Et cela ne comprend pas la redistribution des droits TV.

A ce titre, le PSG et Lens peuvent voir d’un bon œil l'élimination marseillaise puisqu’ils se partageront un chèque plus important (55% pour le champion de France, 45% pour le deuxième, cela aurait de 45% pour Paris, 35% pour Lens et 20% pour l’OM en cas de qualif). Sans compter le potentiel pécule prévu pour les victoires (2,8 millions par succès en poule) ou match nul (930.000 euros).

Ces chiffres peuvent donner le tournis en comparaison à ceux attendus en Ligue Europa où l’OM ne touchera que 3,63 millions d’euros de rétribution fixe pour sa présence en poule (plus un montant calculé sur son coefficient UEFA). Selon un calcul rapide et grossier, le manquera à gagner s’élève entre 17 et 19 millions d’euros.

L’OM aura l’occasion de combler un peu cet écart par un joli parcours en C3 (500.000 euros pour les barrages, 1,2 million d’euros en 8es, 1,8 en quarts, 2,8 en demies, 4,6 en finale et 4 pour un titre). Pablo Longoria doit rêver à une épopée comme celle de 2018, achevée en finale face à l’Atlético de Madrid.

Mardi soir, le président marseillais a tenté de positiver face à ce manque à gagner. "Je crois que nos idées ne changent pas beaucoup de ce que l’on voulait faire d’ici jusqu'à la fin du mercato, a-t-il expliqué. Ça change un peu, surtout de l’attirance. En ce moment, on n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. On est dans une position dans laquelle on avait tout prévu les différents scénarios. C’est pour ça que la stratégie, ça ne change pas."