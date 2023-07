West Ham: Moyes s'impatiente pour le transfert de Rice à Arsenal

Présent en Australie avec son équipe de West Ham dans le cadre d'une préparation estivale, David Moyes s'est montré assez agacé vendredi par la situation autour de Declan Rice. Le milieu de terrain doit partir à Arsenal mais voilà plus d'une semaine que les papiers doivent être signés par les Gunners.

David Moyes veut pouvoir avancer. L'entraîneur de West Ham a déploré la lenteur du transfert de Declan Rice à Arsenal, déclarant vendredi qu'il "ne peut rien planifier" tant que le départ du capitaine des Hammers n'est pas finalisé. Les dirigeants d'Arsenal auraient eux promis à leurs homologues de signer les documents ce vendredi.

Un accord à hauteur de 117 millions d'euros pour le milieu de terrain international anglais a été conclu avec Arsenal il y a dix jours, mais celui-ci est toujours pour l'instant officiellement un joueur de West Ham. Rice ne fait pas partie du groupe qui s'est rendu en Australie pour les matches amicaux de pré-saison contre Perth Glory et Tottenham Hotspur, alors que la nouvelle saison de Premier League débute dans un mois.

"Je ne pense pas que nous puissions remplacer Declan à l'identique"

"Jusqu'à ce que ce soit conclu, on ne peut rien planifier réellement, a indiqué l'ancien entraîneur d'Everton et de Manchester United à la presse samedi à Perth. Tout le monde connaît la situation. Nous attendons qu'il se passe quelque chose".



Moyes est resté discret sur les possibles remplaçants de l'influent Rice, qui a joué un rôle majeur dans la victoire de West Ham en Ligue Europa Conference contre la Fiorentina. "Je ne pense pas que nous puissions remplacer Declan à l'identique, c'est certain", a-t-il souligné.



"Nous allons compléter l'effectif. Nous ne donnerons aucune idée, aucun nom ou quoi que ce soit de ce genre", a expliqué le technicien de 60 ans. Avec l'absence de Rice et de plusieurs autres joueurs vedettes, West Ham alignera une équipe rajeunie à Perth pour sa première rencontre depuis son triomphe européen.



"Nous sommes toujours en effervescence... Il y a des souvenirs fantastiques qui ne s'effaceront pas rapidement. Mais nous sommes aussi passés à autre chose et nous nous préparons pour la prochaine série de matches", a prévenu Moyes, dont le poste était menacé la saison dernière car West Ham était engagé dans la lutte contre la relégation en Premier League.