Mercato: Arsenal remporte enfin la bataille pour Declan Rice

Au jeu des surenchères avec Manchester City, Arsenal est sorti gagnant et va s'offrir le très convoité Declan Rice. Les Gunners devraient réaliser le transfert le plus cher de leur histoire pour le milieu de terrain anglais.

Arsenal rafle la mise. Au coeur d'une énorme bataille rangée avec Manchester City à coups d'enchères et de surenchères, les Gunners ont eu le dernier mot pour Declan Rice.

Selon The Athletic mardi soir, le club entraîné par Mikel Arteta a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert du milieu anglais de 24 ans. Le montant de l'énorme opération serait de 117 millions d'euros, plus 6 de bonus.

Les Gunners montent une équipe pour jouer le titre

L'international aux 43 sélections (3 buts), titulaire avec les Three Lions à la Coupe du monde 2022, a été autorisé à passer sa visite médicale en faveur d'Arsenal et à finaliser les derniers détails concernant ses négociations personnelles. C'est un très gros coup réalisé par les Gunners, déjà renforcés de Kai Havertz et qui ambitionnent de contester le titre aux Cityzens la saison prochaine.

Alors qu'il ne restait plus qu'une année de contrat à Declan Rice, cet achat serait le plus cher jamais réalisé par Arsenal, tandis que le joueur deviendrait l'Anglais le plus coûteux de l'histoire (devant Jack Grealish).