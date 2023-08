Wilson Isidor intéresse l'OM

Selon L’Équipe, et confirmé par RMC Sport, Wilson Isidor intéresse l'Olympique de Marseille. L'ailier gauche du Lokomotiv Moscou vient de boucler une saison avec 10 réalisations et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. D'autres clubs de Ligue 1 seraient sur les rangs du joueur de 23 ans.

L'OM continue de s'activer sur le mercato! Après les venues d'Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang puis les transferts définitifs d'Amine Harit, Ruben Blanco et Ruslan Malinovskyi, Marseille continue de prospecter.

En effet, selon L'Equipe et confirmé par RMC Sport, l'Olympique de Marseille s'intéresse sérieusement à Wilson Isidor. L'ailier gauche, âgé de 23 ans, évolue au Lokomotiv Moscou depuis 2022. Pour sa deuxième saison en Russie, il a inscrit 10 buts et effectué 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il ne devrait pas venir sans départ

Formé à Rennes, le Français est également passé par l'AS Monaco. C'est avec le club du Rocher qu'il a démarré chez les professionnels avant des prêts successifs à Laval et à Bastia-Borgo. Selon L'Equipe, son arrivée serait conditionnée à minimum un départ voire un deuxième, Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi notamment.

D'autres clubs de Ligue 1 seraient à l'affût sur le dossier. Lors du dernier mercato hivernal, le joueur du Lokomotiv Moscou était proche de s'engager à Lyon puis ensuite à Lorient. L'ailier gauche, qui peut occupé tous les postes sur le front de l'attaque, est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt.

En attendant, l'OM se prépare pour affronter le Panathinaikos ce mercredi soir pour le troisième tour de qualifications de la Ligue des champions. Cengiz Under figure dans le groupe de Marcelino contrairement à Ruslan Malinovskyi.