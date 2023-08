OM: "Un super souvenir", Ndiaye raconte sa séance de jongles, enfant, devant la gare Saint-Charles

Présenté officiellement à la presse ce lundi, Iliman Ndiaye, nouvelle recrue olympienne en attaque, est revenu sur sa fameuse séance de jongles réalisé quand il était enfant devant la gare Saint-Charles à Marseille qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le Sénégalais a également remercié les supporters de l'OM pour leur accueil.

Emu, semblant parfois gêné, Iliman Ndiaye a eu du mal à cacher ses émotions ce lundi. Présenté officiellement à la presse en tant que nouveau joueur de l'OM, l'international sénégalais est revenu sur son arrivée à Marseille, club avec lequel il avait fait sa préformation en U12 il y a de cela quelques années.

"Un rêve d'être accueilli comme ça dans ton club de coeur"

Aux côtés de son président, Pablo Longoria, Ndiaye a tout d'abord voulu remercier les supporters marseillais. "Mon accueil a été fou à l'aéroport. Les messages que j'ai eus, c'était fou. C'est un rêve d'être accueilli comme ça dans ton club de coeur (...) Marseille est l'un des meilleurs clubs au monde pour moi, je ne voulais aller nulle part ailleurs. La réception des fans, les messages, oui, ça a poussé le truc encore plus pour que je vienne."

Une séquence de jongles devant la gare Saint-Charles déjà culte

Celui qui peut évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque a ensuite été interrogé sur sa vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit enfant en train de jongler en costume devant la gare Saint-Charles. Cette séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux a servi de clin d'oeil lors de l'annonce de son transfert, le Sénégalais reproduisant la même scène quelques années plus tard...

"Mon père avait tout le temps la caméra sur lui, il filmait tout quand j'étais gamin !", explique-t-il. "Ce jour-là, je revenais d'un test avec l'OM, et après il y avait un match. Mon père filmait ce qu'il se passait à côté. Comme on attendait le train, je faisais des jongles et mon père filmait. Il y avait des supporters qui venaient jouer aussi, c'est un super souvenir."

Gageons que le Sénégalais pourra s'en faire plein d'autres avec le club phocéen, à commencer, pourquoi pas, dès mercredi soir (20h) face au Panathinaïkos lors du match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des champions.