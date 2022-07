Trophée des champions: pourquoi le PSG ne veut pas laisser filer le titre contre Nantes

Dimanche à Tel-Aviv, le PSG et Nantes donnent le coup d'envoi de la campagne 2022-2023 lors du Trophée des champions (20 heures), quelques jours avant la reprise de la Ligue 1. Battus la saison passée, les Parisiens - désormais dirigés par Christophe Galtier - ont une revanche à prendre et, surtout, un standing à défendre dès à présent.

Le Trophée des champions marque la rentrée des classes pour le PSG et Nantes. Les champions de France et les vainqueurs de la dernière Coupe de France ont rendez-vous dimanche (20 heures) à Tel-Aviv, en Israël, pour tenter de débuter l'exercice 2022-2023 sur une bonne note, et avec une nouvelle ligne au palmarès.

Si la rencontre ne revêt pas nécessairement une importance énorme pour deux équipes encore en phase de rodage et qui n'ont pas encore bouclé leur préparation, elle demeure une compétition officielle. Et malgré tout, elle va être surveillée de près, surtout du côté des suiveurs du PSG. Voici plusieurs raisons pour lesquelles Paris ne doit pas laisser filer un nouveau succès dimanche soir.

Parce que les grands débuts de Galtier sont attendus

Arrivé début juillet à Paris, Christophe Galtier va prendre place sur le banc pour sa première sortie officielle avec son nouveau club. Déjà un petit événement en soi pour l'ancien entraîneur de Nice. Venu rétablir un peu d'ordre au sein de la maison PSG, bien aidé par Luis Campos, le Marseillais va faire face à ses responsabilités, à commencer par la composition d'équipe.

Comme annoncé lors de la tournée de pré-saison au Japon, l'effectif du club de la capitale est en passe d'être drastiquement réduit et plusieurs joueurs ont d'ores et déjà été mis à l'écart (Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Rafinha et Kehrer). Des choix forts et qui doivent se montrer payants pour Galtier lors du Trophée des champions. Car il le sait : le statut des champions de France impose une obligation de résultats. Victorieux de tous leurs matchs amicaux cet été, les Parisiens vont plonger dans le grand bain avec leur nouveau coach. Et cela va sans dire qu'une défaite ferait tâche.

A titre personnel, le technicien aura aussi une petite "revanche" à prendre, même s'il ne le reconnaîtra pas forcément. Le 7 mai dernier, lors de la finale de Coupe de France remportée par Nantes contre Nice (1-0), c'est lui qui était sur le banc des Aiglons...

Parce que Paris a déjà trébuché la saison passée

Quasiment un an jour pour jour, le 1er août 2021, Paris va faire son retour au Bloomfield Stadium avec un goût de revanche. C'est sur la même pelouse que Mauricio Pochettino et ses ouailles s'étaient inclinés face au LOSC de Jocelyn Gourvennec lors du Trophée des champions (1-0), sur un but inscrit par Xeka.

Un petit exploit pour les Lillois qui avaient mis fin à sept années de victoires consécutives de la part du PSG. Club le plus titré dans la compétition avec 10 succès au palmarès, Paris aura à coeur de faire oublier cet écart de l'an passé...

Parce que le PSG doit répéter ses gammes dès maintenant

La formule est répétée à l'envi depuis plusieurs semaines dans la capitale : "il faut apprendre à être concerné sur chaque match". La rigueur et la discipline de travail exigées par le nouvel entraîneur à son arrivée, invitant son parterre de stars à ne pas "choisir leurs rencontres", doit commencer dès dimanche.

Satisfait de la pré-saison au Japon et de l'implication de ses hommes, Galtier sait que c'est maintenant que se construit cette philosophie. Sans Kylian Mbappé à Tel-Aviv, suspendu, ni Hugo Ekitike, il pourra compter sur Arnaud Kalimuendo devant, illustration cet été de la persévérance pour se faire une place dans un effectif pléthorique.