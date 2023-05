Vers un report du Trophée des champions avec un changement de date et de pays ?

Initialement prévu le 5 août à Bangkok, le Trophée des champions 2023 pourrait être reporté. L'organisateur thaïlandais souhaiterait se désengager, ce qui pourrait pousser la LFP à décaler la rencontre prévue entre le Téfécé et le futur champion de France.

Casse-tête en vue pour la LFP. Selon les informations ce vendredi du site "Les Violets" et de L’Equipe, le Trophée des champions pourrait ne pas avoir lieu cet été. Ce match qui oppose chaque année le champion de France au vainqueur de la Coupe de France est normalement prévu le 5 août à Bangkok, au stade national de Rajamangala.

Le match reporté cet hiver ?

Problème, le groupe Fresh Air Festival, chargé de l’organisation de cette affiche, serait sur le point de se désengager pour des raisons encore floues. Un coup dur pour la Ligue, qui devait toucher quatre millions d’euros de la part de l’organisateur et qui va devoir négocier un dédommagement, puis trouver une solution de repli. D’après L’Equipe, le Trophée des champions pourrait finalement avoir lieu au moment de la trêve hivernale, dans un autre pays étranger.

Après deux éditions consécutives à Tel Aviv en Israël, la Ligue avait choisi la capitale de la Thaïlande "avec l'ambition de créer un temps fort autour du football français en Asie du Sud-Est, où l'on estime à 400 millions le nombre de fans de football, et de remplir le célèbre stade national Rajamangala". "Aux côtés du groupe Fresh Air Festival, la LFP est très heureuse de pouvoir offrir le meilleur du football français au public thaïlandais et faire rayonner l’image de la France dans toute la région et à l’international", expliquait la Ligue fin mars dans un communiqué.

Facile vainqueur de la Coupe de France avec un 5-1 infligé en finale au FC Nantes le 29 avril, le Téfécé attend toujours de connaître son adversaire pour ce Trophée des champions 2023. A trois journées de la fin de la saison en Ligue 1, le classement est dominé par le PSG, avec six points d'avance sur le RC Lens.