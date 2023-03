Ligue 1: changement de pays pour le Trophée des champions 2023, qui se jouera à Bangkok

C'est officiel, le prochain Trophée des champions, qui oppose le champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France en lancement de saison, se disputera le 5 août 2023 à Bangkok en Thaïlande.

Alors que les deux dernières éditions ont eu lieu en Israël, le Trophée des champions 2023 se disputera le 5 août au stade National de Rajamangala à Bangkok, en Thaïlande. La Ligue de football professionnel l'a annoncé ce jeudi, à travers un communiqué, après validation de la décision par le Conseil d'administration de l'instance.

"C’est la quatrième fois de son histoire que le Trophée des champions, événement phare de la Ligue 1 Uber Eats à l’international, sera organisé en Asie, rappelle la LFP. Après une édition 2014 à Pékin en Chine, et deux éditions, 2018 et 2019, à Shenzhen en Chine, la LFP fait le choix de revenir en Asie, un continent clé et prioritaire dans sa stratégie de développement international."

>> Toutes les infos sur la Ligue 1

Le PSG en habitué?

Habitué de tournées estivales et des stages à l'étranger, le Paris Saint-Germain pourrait donc décrouvrir un nouveau pays à l'occasion de ce Trophée des champions en Asie du Sud-Est. Mais pour se rendre à Bangkok, les protégés de Christophe Galtier devront d'abord sécuriser le titre en Ligue 1.

Leader du classement en championnat avec 66 points, le PSG compte sept longueurs d'avance sur Marseille (59pts) et semble bien parti pour aller jouer son 17e Trophée des champions (11 victoires, un record). Derrière l'OM, Lens (57 pts) et Monaco (54 pts) auront besoin d'un petit miracle pour espérer remporter le titre et disputer ce match en Thailande.

Quatre prétendants via la Coupe de France

Profitant notamment des éliminations prématurées du PSG, de l'OM et de Monaco, quatre équipes restent en lice en Coupe de France: Nantes, Lyon, Toulouse et Annecy. Si une victoire finale des Haut-Savoyards venus de Ligue 2 ou des Toulousains leur offrirait une première qualificaton pour le Trophée des champions, l'OL a déjà mis la main sur le trophée à sept reprises depuis 1995 et Nantes l'a aussi remporté en 1999 et 2001.

Les demi-finales de Coupe de France Nantes-OL et Annecy-Toulouse, prévues les 5 et 6 avril, permettront encore d'éliminer deux prétendants à la qualification pour le Trophée des champions. Les deux futurs finalistes de la doyenne des compétitions, eux, ne seront plus qu'à un match du voyage à Bangkok au mois d'août.