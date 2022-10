Trophée Yachine: Thibaut Courtois, muraille du Real, élu meilleur gardien du monde

Thibaut Courtois a remporté le Trophée Yachine du meilleur gardien du monde ce lundi à la cérémonie du Ballon d’or. Le Belge, grand artisan du sacre du Real Madrid en Ligue des champions, succède à Gianluigi Donnarumma au palmarès.

Avec l’inévitable Karim Benzema, il est l’un des grands bonhommes du sacre du Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière. Thibaut Courtois (30 ans) a été récompensé de son excellente saison ce lundi à la 66e cérémonie du Ballon d’or en remportant le Trophée Yachine du meilleur gardien du monde.

Monumental en finale de Ligue des champions

Titré en C1 mais également en Liga, Courtois a réalisé une très grande saison 2021-2022 sous le maillot merengue. En finale de Ligue des champions contre Liverpool, il a été tout simplement monumental en effectuant neuf arrêts, un record dans la compétition depuis qu’Opta analyse la compétition. Après une finale perdue en 2014 sous le maillot de l’Atlético de Madrid, il a enfin inscrit son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour cette troisième édition du Trophée Yachine, Courtois succède à Gianluigi Donnarumma et Alisson, respectivement titrés en 2021 et 2019, le prix n’ayant pas été attribué en 2020 à cause du Covid-19. Le Belge a été préféré à Mike Maignan, Hugo Lloris, Ederson, Edouard Mendy, Jan Oblak, Kevin Trapp, Alisson, Yassine Bounou et Manuel Neuer, finalistes cette année aux côtés du Madrilène.