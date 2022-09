Turquie: ancien joueur de l'Atlético et du Barça, Arda Turan annonce sa retraite

À 35 ans, Arda Turan a officiellement annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. L’ailier international turc (100 sélections, 16 buts), est notamment passé par Galatasaray, l’Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone.

La qualité de son pied droit a régalé le continent européen pendant 15 ans. À 35 ans et après un come-back à Galatasaray pour y boucler la boucle, Arda Turan a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle. L’international turc aux 100 sélections l’a annoncé ce lundi sur Instagram et lors d’une vidéo diffusée sur Youtube. "C'était dur mais c'était beau…", a-t-il écrit.

Formé à Galatasaray, Turan fait ses débuts en professionnel avec le club stambouliote en 2005. Six ans, 190 matchs et trois trophées de meilleur joueur du championnat turc après, il sort de sa zone de confort et signe à l’Atlético de Madrid. Sous le maillot des Colchoneros, il est élu meilleure recrue de la Liga en 2011, remporte la Ligue Europa en 2012, le championnat en 2014 et participe en finale de la Ligue des champions cette même année.

12 rencontres jouées la saison dernière à Galatasaray

En 2015, il signe au FC Barcelone, qui vient de remporter sa troisième Ligue des champions en six ans, contre un chèque de 34 millions d’euros. En Catalogne, il continue de garnir son armoire à trophées en remportant une Liga (2016) et deux Coupes d’Espagne (2016 et 2017).

Lors de ses deux dernières années de contrat avec le Barça, Turan retourne en Turquie en prêt à Istanbul Basaksehir (2018-2020). Au cours de cette période, il est notamment condamné à deux ans et huit mois de prison avec sursis pour avoir porté une arme sans permis et avoir tiré avec sur le sol d’un hôpital.

En 2020, alors libre de s’engager avec n’importe quelle équipe, il signe à Galatasaray. La saison dernière, gêné par une grosse blessure à la cheville, il n’a disputé que 12 rencontres toutes compétitions confondues.