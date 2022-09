Turquie: il prend carton rouge 13 secondes après son entrée... et choque sa famille

Pour son premier match à domicile avec Antalyaspor, Shoya Nakajima a été exclu dès son entrée en jeu après un tacle non maîtrisé sur un joueur d'Adana Demispor. Le tout sous les yeux médusés de sa famille.

Shoya Nakajima se souviendra longtemps de sa première à domicile avec le maillot d'Antalyaspor. Tout juste transféré chez le club turc, l'international japonais a vécu une très courte soirée ce samedi face à l'Adana Demispor.

Remplaçant au coup d'envoi, Nakajima entre en jeu à la 59e minute à la place d'Houssam Ghacha. Une apparition qu'il fait, selon beIN Sports Turquie, images à l'appui, sous le regard de sa famille qui n'en manque pas une miette en filmant la scène au smartphone.

Sur l'action qui suit, Nakajima effectue le pressing sur la défense adverse. Mais il tacle violemment son adversaire au niveau de la cheville... treize secondes plus tard. D'abord averti par l'arbitre, il écope finalement d'un carton rouge direct après intervention de la VAR. Dépité, il quitte le terrain avec un demi-sourire, sous les yeux médusés des membres de sa famille, au bord des larmes.

Antalyaspor balayé à domicile (avaec un but de Belhanda)

Le Japonais a laissé son équipe à neuf contre dix, car auparavant Soner Aydogdu et Yaroslav Rakitskiy avaient également rejoint les vestiaires prématuremment en première période. En infériorité numérique dans la dernière demi-heure, Antalyaspor a totalement craqué et s'est incliné 3-0 face à l'Adana, porté par des buts de Younès Belhanda, Fredrik Gulbrandsen et Britt Assombalonga. Le club de l'ancien Niçois occupe la tête du classement en Superlig, tandis qu'Antalyaspor reste 13e.