Turquie: menacé et privé d'électricité, Sankharé décrit son calvaire avec Giresunspor

Younousse Sankharé, dans une interview à L'Équipe, affirme être menacé par le président du Giresunspor Kulübü, club de D1 turque qu'il a rejoint l'été dernier. L'international sénégalais de 32 ans, formé au PSG, dit aussi être privé d'électricité.

Sa découverte du football turc vire au cauchemar. Au Giresunspor Kulübü depuis l'été dernier, Younousse Sankharé affirme être persécuté par sa direction et dit craindre pour son intégrité physique. "Je sens que le climat est hostile. (...) Je m'inquiète vraiment pour ma sécurité", déclare-t-il dans une interview dévoilée mardi soir par L'Équipe.

"Pas serein du tout" au point d'avoir "la peur au ventre" lorsqu'il se rend au centre d'entraînement où il est persona non grata, Younousse Sankharé dit être victime de menaces du président du club. Ce dernier, pas plus tard que lundi, lui aurait lancé: "Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème".

"On m'a enlevé l'électricité"

Avant cela, le directeur sportif, lui ayant demandé de rendre son appartement et sa voiture, n'aurait eu aucun scrupule à lui couper le courant pour le forcer à s'exécuter. "Je suis dans ma voiture pour charger mon téléphone, car on m'a enlevé l'électricité", assure l'international sénégalais, à qui son avocat, Me Saïd Harir, a conseillé de "rester dans les lieux publics et jamais seul".

Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point? Le milieu de 32 ans explique que tout s'est subitement dégradé après seulement un match joué pour ce club promu cette saison en première division turque. Mis de côté, il se retrouve sanctionné financièrement sans explication, selon son récit. "À partir d'un moment, on me donne des amendes pour tout et n'importe quoi, sans me répondre", raconte l'ancien Bordelais, dont l'agent évoque notamment une "amende correspondant à la totalité de son salaire mensuel".

Après ses multiples expériences en France (PSG, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux), Younousse Sankharé s'était exilé en Bulgarie, pour évoluer avec le CSKA Sofia. Il a ensuite rejoint le Panathinaïkós, son dernier point de chute avant Giresunspor Kulübü.