Un arbitre contraint de passer un test d’alcoolémie lors d’un match U18

La Montagne révèle qu’un jeune arbitre a dû se soumettre à un test d’alcoolémie en marge d’un match U18, le week-end dernier dans l’Allier. Un club local s’est plaint de son comportement mais le test s’est révélé négatif. L’instance des arbitres de la région crie au scandale.

Malaise dans l’Allier. Un match U18 a donné lieu à une scène assez hallucinante samedi à Cusset. Selon La Montagne, un jeune arbitre a été contraint de passer un test d’alcoolémie en marge d’une rencontre de Départemental 2 entre le SCAC et le Groupement Haut Cher (3-3).

L’équipe locale s’est plaint du comportement de l’homme au sifflet, en estimant qu’il "dégageait une forte odeur d’alcool". Jusqu’à contacter la police. Des agents du commissariat de Vichy sont alors venus au stade Edouard-Waggi pour inviter l’arbitre à souffler dans un éthylotest. Mais le résultat s’est révélé négatif.

"Nous vivons dans un monde de fous"

De quoi indigner l’instance des arbitres de l’Allier (l’Unaf 03), qui parle d’un incident "inqualifiable et intolérable". "Nous vivons dans un monde de fous, peut-on lire dans un communiqué. On atteint des sommets et l’Unaf monte au créneau pour dénoncer l’attitude de certains dirigeants qui ont complètement perdu la tête".

Le jeune officiel victime de cette "humiliation" serait "très choqué" par ce qu’il s’est passé. Le Groupement Haut Cher, qui n’a rien noté d’étonnant dans l’attitude de l’arbitre, a refusé de signer la feuille de match afin de ne pas valider la réserve formulée par le SCAC. La commission de discipline du district de l’Allier s’est saisie du dossier. Les différents protagonistes sont convoqués ce mercredi pour livrer leur version des faits.