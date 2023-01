Un entraîneur de D3 espagnole annonce qu'il poursuivra la saison en alternant avec le télétravail

Alberto González, entraîneur du club de Linares en D3 espagnole, a annoncé cette semaine qu'il exercerait son métier en semi-présentiel pour le reste de la saison. Une situation ubuesque qu'il explique par des problèmes familiaux, l'obligeant à rester avec ses filles.

Une version de coaching 2.0? Alberto González, entraîneur du club de D3 espagnole de Linares, a annoncé cette semaine qu'il exercerait son métier d'entraîneur en semi-présentiel. Il combinera entraînements et matchs à la fois en personne et en télétravail, une première dans le football à ce niveau. La raison qu'il a donné lors d'une conférence de presse est qu'il veut passer plus de temps avec ses filles, car il est en plein divorce avec sa femme.

Une solution proposée en interne par le club

"J'ai approché le club pour dire que j'avais une situation dans laquelle ma présence était nécessaire à Malaga, dans ma ville, j'allais devoir partir, explique-t-il à la radio Cadena Ser. Cette possibilité de télétravail ne m'a même pas traversé l'esprit." Le conseil d'administration lui a offert la possibilité de chercher des "solutions intermédiaires", mais il a insisté sur le fait que sa "priorité était d'être ici une semaine sur deux", vu son besoin d'être auprès de ses filles.

"S'il y avait une solution qui me permettait de combiner cela, j'étais ravi. La dernière chose que je voulais, c'était de les laisser en plan, mais parfois, dans la vie, il faut savoir établir des priorités", a-t-il ajouté pour expliquer son choix.

"Marquer un avant et un après"

"Je ne le considère pas comme idéal, loin de là. Mais la clé est la confiance que les deux parties ont l'une envers l'autre", a poursuivi l'entraîneur de Linares. Il a estimé que dans un cas comme celui-ci, "le conseil d'administration, les supporters et les joueurs doivent être convaincus que c'est le meilleur choix possible et que cela leur permettra de continuer à obtenir des résultats".

Il a tout de même assumé l'étrangeté de la situation: "Je savais que c'était quelque chose de différent, que cela pouvait marquer un avant et un après". Il a toutefois fait savoir qu'il ne pensait pas qu'elle aurait "autant de répercussions qu'elle peut en avoir aujourd'hui dans la presse".

Un match en visio dès dimanche

"Il y a encore beaucoup de choses en suspens, mais au début, ce à quoi nous pensons, c'est que mon frère, qui est l'entraîneur adjoint et qui a beaucoup de poids dans l'entraînement quotidien, assumera ce rôle les jours où je ne serai pas là. Il l'assumera et je le compléterai de loin, en suivant les entraînements et le championnat à la vidéo", explique-t-il.

Les débuts du télétravail en compétition officielle auront lieu ce dimanche lors du match de Primera RFEF (championnat de D3) entre la réserve du Celta de Vigo et Linares. "Je porterai l'oreillette pour être en communication continue et je regarderai le match en vidéo", poursuit-il en précisant que la plateforme diffusant les matchs aura sans doute un peu de retard.