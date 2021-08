Un jeune international afghan est mort en tentant de fuir son pays

Zaki Anwari, international junior afghan, est décédé lundi en chutant d'un avion militaire américain, alors qu'il tentait de fuir son pays après la prise de pouvoir des talibans.

Le football afghan n'est pas épargné. Alors que le pays est aux mains des talibans depuis dimanche, des milliers d'habitants tentent de fuir le pays en prenant d'assaut l'aéroport de Kaboul. Lundi, Zaki Anwari est décédé alors qu'il tentait de quitter l'Afghanistan.

Le joueur de l'équipe nationale junior afghane a trouvé la mort en chutant d'un Boeing C-17, un avion militaire américain, a annoncé ce jeudi l'agence de presse afghane Ariana. Son décès a été confirmé plus tard dans la journée par la Direction générale des sports.

Un atterrisage d'urgence au Qatar

Le jeune joueur de 19 ans est resté coincé dans l'un des panneaux qui composent le train d'atterrisage, après avoir échoué à s'accrocher lorsque les roues se sont rétractées au décollage. L'avion militaire américain a dû faire un atterrissage d'urgence au Qatar et son corps a été identifié.

Membre de l'équipe U20 de l'Afghanistan, Zaki Anwari était considéré comme l'un des grands espoirs du pays. L'entraîneur adjoint de la sélection A, Ali Askar Lali, a tenu à lui rendre hommage: "Que son âme repose en paix et que l'on se souvienne de lui", a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.

Dimanche dernier, les talibans ont atteint la capitale, près de 20 ans après en avoir été chassés. Cette prise de pouvoir a notamment entraîné le départ du président Ashraf Ghani. Après cette offensive éclair, des portraits de femmes avaient été effacés dans les rues et de nombreux habitants ont envahi l'aéroport de Kaboul, dans l'espoir de quitter le pays le plus rapidement possible.