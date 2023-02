Un match de D1 grecque reporté à cause de buts trop petits

Le match entre l'Atromitos et l'AEK Athènes a été reporté ce dimanche en raison de cages de but trop petites par rapport à ce qu'exige le règlement. En témoignent des images montrant les arbitres mesurer la hauteur sous la barre transversale.

Scène insolite dans le championnat grec. Le match de Super League (D1 grecque) entre l'Atromitos et l'AEK Athènes a été reporté après que l'équipe adverse a fait remarqué que les cages étaient trop petites par rapport aux normes exigées.

Entre 3 à 7 centimètres de différence

Lors de la reconnaissance de terrain, les joueurs de l'AEK ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'un des poteaux de but du terrain de Peristeri et ont fait appel aux arbitres. Usant d'un mètre précaire, les hommes en noir on en effet constaté que la hauteur sous la barre transversale était inférieure de 5 à 7 centimètres par rapport au règlement.

Alors que le staff local s'afférait à creuser la ligne de but afin de combler ces centimètres d'écart, les arbitres ont finalement découvert que l'autre cage était également concernée, avec un écart moindre estimé à 3 ou 4 centimètres. L'Atromitos a eu jusqu'à 18h pour trouver une solution, alors que le coup d'envoi initial était prévu à 16h30.

La technique de creuser la ligne de but pour agrandir l'écart entre le terrain et la transversale n'a évidemment pas convenu aux arbitres, qui ont renvoyé tout le monde aux vestiaires et décidé du report de la partie. L'AEK Athènes estiment eux qu'ils doivent gagner le match sur tapis vert, imputant la faute à son adversaire.

Quelques heures après le report définitif du match entre l'Atromitos et l'AEK Athènes, le propriétaire de l'équipe de Peristeri, Giorgos Spanos, visiblement contrarié par ce qui s'est passé et a conduit à la non-exécution du match de la 21e journée, avec des déclarations aux médias a souligné qu'il est drôle pour certaines grandes équipes, comme l'AEK Athènes, de ne pas vouloir se battre pour de telles raisons et de réclamer les matchs sur le papier.

"Il y a eu 15 matches cette année, aucune équipe adverse n'a soulevé une telle objection"

De son côté, Giorgos Spanos, propriétaire de l'Atromitos, a assuré que "l'AEK cherchait des excuses amusantes": "C'est triste. Nous sommes en 2023 et les matchs se décident en dehors du terrain avec des arguments amusants. L'équipe de l'AEK a déposé une objection car l'une des barres transversales différait de quelques centimètres des dimensions normales. Il y a eu 15 matches cette année, aucune équipe adverse n'a soulevé une telle objection."

Lui défend que l'écart n'était "que de 3 à 4 centimètres" sur un but et de "deux centimètres" sur l'autre. "Une grande équipe comme l'AEK ne vient pas pour jouer le match et cherche des excuses amusantes pour gagner le match sur tapis vert", clame-t-il. Il accuse aussi les arbitres grecs de défendre les grosses équipes et d'avoir appuyé les plaintes des joueurs de l'AEK en cherchant à mesurer les cages. "Comme si, dans tous les stades où ils ont joué, tout était parfait. L'arbitre a suggéré d'arranger les choses. Le terrain a été corrigé avec le travail des techniciens, le match aurait dû être joué normalement."