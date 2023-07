Un match de division inférieure en Angleterre interrompu par un corbillard et des hommes menaçant des malfrats locaux

Durant un match amical entre les clubs amicaux de Dunston UTS et Gateshead, les joueurs et spectateurs ont eu la mauvaise surprise de voir la rencontre être interrompue à cause de l’apparition de voitures, dont un corbillard sur la pelouse. Une affaire prise au sérieux par la police de Northumbria, quatre hommes ont même été arrêtés selon la presse anglaise.

Le 21 juillet, Dunston UTS et Gateshead, deux équipes évoluant dans des divisions inférieures en Angleterre s’affrontent dans le cadre d’un match amical. Ce qui devait être un spectacle tranquille pour ceux présents au stade s’est transformé en un spectacle traumatisant pour certains.

Peu après la pause, le score est de 1-1 lorsque quatre individus débarquent sur la pelouse à bord de deux voitures, dont un corbillard sur lequel étaient placés des photos de certains malfrats locaux. Un évènement mettant en danger la vie des joueurs et des supporters. Après cet incident, la rencontre a assez logiquement été interrompue, mais plusieurs témoins de la scène ont pris la parole pour expliquer ce qu’il s’est passé.

"C’était horrible à voir"

Dans des propos retranscrits par le Daily Star, un témoin a partagé l’ambiance qui régnait dans les tribunes du stade de Wellington Road: "C’était horrible à voir. Il y avait des tas d’enfants en larmes. Tout s’est passé si vite, probablement en moins d’une minute." Sur les réseaux sociaux, un spectateur présent a diffusé cet improbable événement.

Les deux voitures font le tour du terrain et laissent plusieurs tracts sur la pelouse. Sous les yeux médusés des fans, les individus masqués présents dans le corbillard rejoignent la deuxième voiture. Auprès de la presse anglaise, un autre témoin a partagé son mauvais pressentiment avant d’entrer dans le stade: "C'était surréaliste. Alors que ma femme et moi roulions en voiture, il y avait trois types avec des écharpes et des chapeaux à environ 500 mètres du stade. Elle a dit 'ces trois types ont l'air louche', mais c'était l'un de ces commentaires que l'on dit et auquel on ne pense pas."

C’est au moment où la pause est sifflée que ces fameux individus décident d’agir: "L'arbitre siffle la mi-temps et les joueurs entrent, puis l'un d'eux essaie d'ouvrir la barrière bleue autour du terrain pour entrer. Ils criaient 'Ouvrez la barrière, ouvrez la barrière' La première voiture sort en trombe. Il y avait plein de gens autour, des enfants, des hommes et des femmes. Elle a traversé la clôture pour enter sur le terrain."

Quatre hommes arrêtés

Plusieurs affiches étaient visibles sur le corbillard, notamment des menaces de morts envers l’acteur Steve Wraith. Selon Chronicle, il a même été déclaré comme un agent par la Fédération anglaise par le passé, mais avait été suspendu plusieurs mois en 2017. D’après les nombreux tacts laissés par les conducteurs masqués, Wraith est proche d’un homme qui a été arrêté pour abus d’enfants, et lui a souvent rendu visite en prison.

Présent sur place, un journaliste de ChronicleNUFC a précisé que des policiers n’ont pas tardé à débarquer sur les lieux. Un hélicoptère était même présent, pendant que le terrain était évacué. Tout en précisant que personne n’a été blessé.

Dans un communiqué, la police de Northumbria a annoncé l’ouverture d’une enquête: "On pense que les personnes impliquées se connaissent et qu’il n’y a pas eu de risque plus important pour le public." Dimanche dernier, Express a révélé une avancée dans cette affaire. Quatre hommes ont été arrêtés et mis en garde à vue. Parmi eux, deux âgés de 19 ans et un autre 32 ans, tandis que l’autre individu de 41 ans a été placé en garde à vue pour suspicion de conspiration en vue de commettre des dommages criminels.