Une équipe créée au Turkménistan en l'honneur de l'ex-président

Une équipe de première division turkmène va voir le jour, en l'honneur de l'ancien président Gourbangouly Berdymoukhamedov, qui possède déjà une ville et des médias à son nom.

Le Turkménistan a créé une équipe de football en l'honneur de l'ex-président Gourbangouly Berdymoukhamedov, a indiqué mardi un responsable, entraînant le report du début de saison du championnat de première division.



Ex-république soviétique recluse et désertique bordant la mer Caspienne, le Turkménistan est dirigé depuis plus de 16 ans par les Berdymoukhamedov. Le fils, Serdar, a pris en 2022 la succession de son père, Gourbangouly, arrivé au pouvoir en 2006 et connu pour avoir instauré un culte de sa propre personnalité. L'ancien officiel du gouvernement a récemment été fait "chef de la nation turkmène" et porte le titre de Héros-Protecteur (Arkadag). Il a fait bâtir une ville nommée Arkadag en son honneur, tandis qu'une chaîne de télévision, un journal et désormais une équipe de football ont également été baptisés Arkadag.

Le championnat turkmène retardé

"L'équipe Arkadag est en cours de formation, il n'y a pour le moment pas d'entraîneur", a déclaré mardi à l'AFP Orazgueldi Gueldiev, le porte-parole de la Fédération turkmène de football. Selon les médias étatiques, l'équipe va intégrer immédiatement le championnat de première division, qui comptera neufs clubs et dont le début de saison a été repoussé du 4 au 14 avril.



La télévision d'Etat a montré M. Berdymoukhamedov, éponyme de l'équipe d'Arkadag, pointant des maillots de "son club". D'après les images, le maillot est blanc avec un logo doré et une bande horizontale verte au niveau du torse, où est inscrit "Arkadag", avec un short vert.