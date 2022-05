Une équipe italienne sanctionnée pour avoir quitté le terrain après des insultes racistes

Le 26 avril dernier, les U18 de l'équipe d'Arcellasco en Italie avait quitté le terrain après des insultes racistes proférées par un de leurs adversaires du Bresso. Le juge sportif les a finalement déclaré perdant par forfait, en plus de leur infliger une amende et une perte de points.

L'équipe des moins de 18 ans d'Arcellasco en Italie, qui avait quitté le terrain après des insultes racistes de la part d'un de ses adversaires, s'est vu adjuger la perte de son match contre Bresso par forfait, en plus d'une amende et d'un retrait de point. Le club se dit "choqué" par une telle décision: "Arrêtons de prêcher de bonnes choses et de faire de mauvaises choses. C'est le mauvais message."

Une défaite par forfait, une amende de 80 euros et un point de suspension

Le 26 avril, lors du match contre Bresso, l'équipe de jeunes d'Arcellasco avait quitté le terrain après qu'un de ses joueurs a été victime d'une insulte à caractère raciste proférée par un adversaire. Le joueur bressan avait été expulsé et avant de rejoindre les vestiaires, il aurait répété les mêmes mots. Il a écopé d'une suspension de 11 jours.

Les garçons d'Arcellasco, soutenus dans leur décision par leur direction, avaient dit stop alors que le tableau d'affichage affichait 2-1 en leur faveur à Bresso. Ils n'ont jamais fini la rencontre, et se sont finalement retrouvés lourdement sanctionnés par le juge sportif.

En plus de perdre le match par forfait 3-0, le garant du bon respect des règles sur les terrains amateurs d'Italie leur a infligé une amende de 80 euros et un retrait d'un point. En face, Bresso écope lui aussi d'une amende... mais non pas pour l'insulte proféréé par son joueur, qui lui a valu une suspension, mais pour avoir "provoqué volontairement la casse d'un poteau de corner".

"Il est peut-être temps d'arrêter de prêcher dans un sens et d'agir dans un autre"

Sur ses réseaux sociaux, le club d'Arcellasco s'est indigné: "Nous sommes choqués par cette sentence du Juge Sportif. A la lumière du communiqué, nous sommes encore plus fiers du choix de nos garçons. Nous savions que nous allions subir une défaite 3-0, ce sont les règles (discutables, mais elles sont ainsi). Et nous l'acceptons. On parle d'inclusion, de lutte contre le racisme, de respect et puis le choix légitime et courageux d'un groupe de garçons est aussi sanctionné par une amende et un point de pénalité. Il est peut-être temps d'arrêter de prêcher dans un sens et d'agir dans un autre."