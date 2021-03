Uruguay: Franco Acosta, passé par Villarreal, est mort en se noyant à 25 ans

Franco Acosta est décédé dans des circonstances tragiques, à seulement 25 ans. L’ancien attaquant uruguayen, considéré comme très prometteur à ses débuts, a été retrouvé mort dans une rivière près de Montevideo, deux jours après avoir disparu.

Alvaro Gonzalez a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. Le défenseur de l’OM a appris ce lundi la disparition de Franco Acosta, son ancien partenaire à Villarreal. L’attaquant uruguayen a été retrouvé mort ce lundi dans une rivière, près de Montevideo, sa ville natale, à l’âge de 25 ans. La marine nationale a repêché son corps. Disparu depuis deux jours, le jeune footballeur avait entrepris la périlleuse traversée à la nage de l’Arroyo Pando avec son frère, qui a finalement fait demi-tour.

Formé au CA Fenix, un club de Montevideo, Acosta était considéré comme un grand espoir du pays à ses débuts. Il avait notamment inscrit quatre buts lors du Mondial U17 en 2013, avant de participer à la Coupe du monde U20 deux ans plus tard. Recruté par Villarreal en janvier 2015, il a évolué avec la réserve du sous-marin jaune. Sans jamais apparaître en équipe première. L’avant-centre a ensuite été prêté six mois au Racing Santander début 2018, en troisième division espagnole. Avant de passer par trois autres équipes uruguayennes: Boston River, Plaza Colonia et le CA Atenas.

Un brassard noir pour les joueurs de Santander

Le Racing Santander a publié un communiqué pour saluer la mémoire de celui qui a défendu ses couleurs à huit reprises. "Nous partageons la douleur de la famille et des proches de Franco Acosta", écrit le club de Cantabrie. Les joueurs de Javi Rozada, actuel 5e de leur groupe en championnat, porteront un brassard noir en son honneur, samedi prochain, lors de leur face au Real Union.