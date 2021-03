OM: l’ancien Marseillais "Pancho" Abardonado rejoint le staff de Sampaoli

Jorge Sampaoli, qui a dirigé ce lundi sa première séance d’entraînement en tant que coach de l’OM, souhaite s’appuyer sur Jacques Abardonado, olympien durant trois saisons et qui exerçait au centre de formation du club.

Voilà qui devrait parfaitement coller au tempérament du volcanique Jorge Sampaoli. Nouvel entraîneur de l’OM, le coach argentin de 60 ans va s’appuyer sur un ancien nom de la maison, pour l’épauler dans sa lourde tâche de redresser un club à la dérive depuis de longues semaines. Celui de Jacques Abardonado, 42 ans, ancien rugueux défenseur de l’OM.

Olympien durant trois saisons, entre 1998 et 2001, "Pancho" avait pris part à 41 rencontres sous le maillot bleu et blanc, dont quatre en Ligue des champions lors de la saison 1999-2000. Passé notamment par l’OGC Nice ou le FC Lorient, celui qui a débuté pro à l’OM était entraîneur adjoint des U19 marseillais jusqu’à ce que Nasser Larguet n’emmène son staff en équipe première et permette à Abardonado de récupérer les rênes de la réserve, en remplacement de Philippe Anziani.

"Pancho" a délivré plusieurs indications à Sampaoli sur les jeunes du club

"Je trouve que c’est une très bonne idée. J’ai eu le plaisir de l’avoir, c’est un garçon adorable et vraiment pro-OM jusqu’au bout des ongles", se satisfait Rolland Courbis, consultant RMC Sport et inconditionnel de l’OM. Le Marseillais pure souche, comme Laurent Spinosi qui reste entraîneur des gardiens, parle couramment espagnol, ce qui a joué en sa faveur. Il permettra à Sampaoli de s’appuyer sur des éléments qui sauront appréhender le club, lui qui connaît bien les U18 et la réserve.

Ce lundi, l’entraîneur argentin a d’ailleurs intégré pour sa première séance à la tête de l’OM beaucoup de jeunes de la réserve dans son entraînement du jour et dans son opposition mise en place, afin de se faire une idée du niveau global de Marseille et de sa réserve. "Pancho" a notamment rendu compte à Sampaoli des qualités et des postes de tel ou tel jeune olympien.