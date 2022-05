Yohan Mollo escroqué de plus de 10 millions d'euros par ses anciens agents

Yohan Mollo, ex-attaquant de Saint-Étienne et Monaco, a confié dans une interview s'être fait escroquer "à hauteur de 10 à 15 millions d'euros" par ses anciens agents.

Yohan Mollo livre un message poignant. Dans un entretien avec Le Média Carré, l'ancien attaquant de Saint-Étienne, Monaco ou du Zénit Saint-Pétersbourg dit être "ruiné" et "arnaqué". Il révèle avoir été "escroqué entre 10 et 15 millions d'euros" par ses anciens agents.

"C'est une manipulation et une bande organisée dont j'ai été victime toute ma carrière parce que j'ai travaille avec eux toute ma carrière. Le monde du football est un milieu féroce, où il n'y a que les plus forts qui restent. Mais j'ai payé la rançon de la gloire parce que j'ai été entouré de personnes assez toxiques. Il s'est avéré tout simplement que j'ai été manipulé durant 10 années de ma vie et à la 11e ou 12e j'ai découvert la vérité", a-t-il expliqué.

500.000 euros volés en un jour

L'ancien joueur de Nancy livre un récit glaçant des agissements de ses anciens agents. "Assez tôt dans ma carrière, je suis allé dans un bâtiment officiel pour me présenter une assurance vie. On m'expliquait que tout l'argent que je gagnerais, il irait dans cette assurance vie et ça fructifierait pour mon après carrière. Mais pendant 8-9 ans, je ne pourrais pas toucher cet argent-là. Tous les 31 décembre, je recevais les reçus de ce que j'avais gagné, c'était des faux. Il se trouvait que la personne était de mèche avec les agents. C'est comme si j'étais au milieu d'une table avec 17 personnes et qu'en fait j'étais le mouton à saigner. Des crédits ont été contractés par mes agents en mon nom. Ils avaient les codes d'accès de mes comptes, des chéquiers."

La somme volée gonfle de jour en jour, jusqu'à 500.000 euros. Avec dépit, Yohan Mollo assure que les malfaiteurs ont pris sa vie en plus de leur commission. Aujourd'hui, sa situation est critique. "Je suis interdit bancaire, fiché à la Banque de France et je suis en procès avec toutes les banques parce que je dois de l'argent de partout", avoue-t-il, en expliquant qu'un individu avait reconnu les faits.