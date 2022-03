PSG-Séville: qui sont les nouveaux talents du PSG en Youth League?

Le PSG va affronter le FC Séville, ce mardi, en 8e de finale de la Youth League (18h). Avant ce choc sans filet, RMC Sport met en lumière cinq espoirs prometteurs de l’équipe entraînée par Zoumana Camara.

Il n’y aura pas de session de rattrapage. Contrairement à la Ligue des champions, le format de la Youth League ne prévoit pas un match aller et un match retour. A partir des 8es de finale, tout se joue sur une seule rencontre. Sans filet. C’est dans ce contexte que le PSG s’apprête à accueillir le FC Séville, ce mardi au Camp des Loges (18h). Après avoir arraché in-extremis leur qualification face à Bruges, début décembre lors de la phase de poules (3-2), les U19 Parisiens vont tenter de se hisser en quarts de finale. En cas de succès, ils retrouveront les Slovaques du MSK Zilina ou les Autrichiens de Salzbourg (15 ou 16 mars).

Mais il faudra d’abord venir à bout des Andalous. Pour y parvenir, Zoumana Camara peut s’appuyer sur un effectif de grande qualité, emmené par Xavi Simons et Edouard Michut. Les deux joueurs de 18 ans, habitués au groupe pro, sont devenus des visages familiers de l’équipe fanion. Ils ont même récemment fait leurs grands débuts en Ligue 1. Dans leur sillage, les espoirs du club de la capitale ne manquent pas de talent et d’ambition. La preuve avec cinq d’entre eux.

Ismaël Gharbi, milieu de terrain (17 ans)

Lui aussi a déjà joué avec l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais pas encore en L1. Après une courte entrée lors du Trophée des champions perdu face à Lille, en août dernier à Tel-Aviv (1-0), Ismaël Gharbi est apparu deux fois en Coupe de France, face à l’Entente Feignies Aulnoye (3-0) et contre Vannes (4-0). Une belle récompense pour le milieu offensif de 17 ans, considéré comme l’un des plus doués du centre de formation. Avec son sang-froid dans le dernier geste, sa qualité de dribble et sa vitesse d’exécution, le natif de Paris affiche un profil très prometteur. Et un fort caractère.

Depuis son arrivée au Camp des Loges, à l’âge de 12 ans, ses qualités naturelles impressionnent. Buteur lors de la préparation estivale face au Mans (4-0 en juillet), sur une passe d’Achraf Hakimi, Gharbi espère désormais être inclus plus souvent dans la rotation chez les A. En attendant, ses représentants négocient avec le PSG pour la signature de son premier contrat professionnel. Un dossier jugé en bonne voie par les différentes parties, à un peu plus d’un mois de sa majorité (il fêtera ses 18 ans le 10 avril). En parallèle, l’Espagne et la Tunisie (dont il est originaire) tentent de convaincre l’international U18 français de rejoindre leurs sélections de jeunes. Sans succès pour l’instant.

El Chadaille Bitshiabu, défenseur central (16 ans)

Il fait déjà partie de l’histoire du PSG. En entrant en jeu face à l’Entente Feignies Aulnoye, le 19 décembre dernier en Coupe de France (3-0), El Chadaille Bitshiabu est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot rouge et bleu. A 16 ans, 7 mois et 3 jours. Avec son physique NBA, le défenseur central d’1,96m en impose sur le terrain. Véritable phénomène de précocité, il a été surclassé dans toutes les catégories de jeunes au centre de formation. Malgré sa grande taille, il possède une qualité de passe très au-dessus de la moyenne, qui lui permet de relancer proprement. En plus d’être solide au duel.

Même s’il doit encore améliorer son jeu de tête, le natif du Val-de-Marne, également lancé contre Vannes en Coupe de France, affiche déjà un niveau très intéressant. Avec une marge de progression monumentale. En attendant de le voir débuter en L1, Bitshiabu profite des conseils de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos pour s’aguerrir à l’entraînement. Paris a sécurisé son avenir jusqu’en 2024, mais Zoumana Camara ne pourra pas compter sur lui contre Séville. Le colosse est suspendu pour le 8e de finale après avoir été exclu face à Bruges.

Warren Zaire-Emery, milieu de terrain (15 ans)

En observant Warren Zaire-Emery sur le terrain, impossible de deviner qu’il est le plus jeune de l’équipe U19 du PSG. Le Français, qui aura 16 ans la semaine prochaine, est lui aussi un phénomène de précocité. Il pourrait déjà s’entrainer avec le groupe de Mauricio Pochettino, mais le PSG souhaite y aller par étape avec un élement qui devrait être en première année U17. Il ne serait pas surprenant de voir le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) à l’entraînement avec les professionnels en fin de saison. Ou en début de saison prochaine.

Ayman Kari, milieu de terrain (17 ans)

C’est l’une des plus grosses progressions du centre de formation cette saison. Dans un secteur très concurrentiel chez les jeunes, Ayman Kari a su se rendre important dans l’équipe de Zoumana Camara. Milieu de terrain technique, élégant à voir jouer, le natif d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a attiré l’œil de plusieurs écuries européennes avec ses prestations. Paris tente de le convaincre de signer son premier contrat professionnel. En attendant, Kari doit gagner en régularité pour franchir encore un palier.

Younes El Hannach, défenseur central (17 ans)

C’est la plus grosse surprise de sa génération cette saison. Alors qu’il n’était pas forcement attendu comme titulaire l’été dernier, Younes El Hannach est désormais indiscutable en défense centrale, aux côtés d’El Chadaille Bitshiabu et de Nehemiah Fernandez.

Le Franco-Marocain a pris beaucoup d’assurance au niveau de ses interventions et ses relances. Il lui reste désormais à s’étoffer un peu physiquement. Le PSG compte lui faire signer un premier contrat professionnel. Les discussions sont en cours à ce sujet.