PSG: Xavi Simons "pas perturbé" selon Camara, malgré les négociations au point mort

Auteur d’une bonne performance avec les U19 du PSG face à Leipzig ce mardi en Youth League (3-0) , Xavi Simons a vu son entraineur Zoumana Camara souligner ses qualités et afficher son optimisme quant à l’idée de le voir performer avec les pros dans un avenir proche. Mais les discussions pour une prolongation n'avancent pas.

Sorti du groupe professionnel depuis que les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort, Xavi Simons (18 ans) profite des matchs avec les U19 du PSG pour poursuivre sa progression. Et il a été décisif dans la victoire des Parisiens en Youth League ce mardi face à Leipzig avec un but et une passe décisive (3-0). Zoumana Camara, l'entraîneur des U19, a tenu après la rencontre à féliciter son joueur, malgré sa situation personnelle compliquée. "Quand il est avec moi, il est performant. C’est un garçon qui dans la mentalité ne lâche pas et travaille toujours. Il est décisif, il est bon", a souligné "Papus".

L’ancien défenseur du PSG a également donné les points sur lesquels le jeune Néerlandais doit encore s’améliorer pour devenir un joueur important à l’avenir. "C’est plus un leader de terrain que de vestiaire. C’est ce vers quoi il doit aller et s’améliorer car il est en France depuis pas mal d’années maintenant et en plus, il parle bien la langue. C’est un axe vers lequel il doit s’améliorer, surtout dans un poste clé comme le sien" a affirmé Zoumana Camara.

Camara: "L’objectif, c’est qu’il ne reste pas avec moi"

En fin de contrat en juin 2022, Xavi Simons, qui s’entrainait surtout avec le groupe pro fessionnel la saison dernière, est depuis quelques semaines de retour avec les jeunes du PSG. Invité à se prononcer sur ce sujet, Zoumana Camara estime que le milieu n’aura bientôt plus rien à faire avec les U19 s’il continue à performer comme il le fait: "L’objectif, c’est qu’il ne reste pas avec moi. S’il continue comme ça, je pense qu’il ne restera pas longtemps".

Malgré les difficultés à trouver un accord avec le PSG pour prolonger son contrat, l’ancien Barcelonais ne semble pas préoccupé par cette situation délicate d’après son entraineur. "Je n’ai pas l’impression qu’il soit perturbé par ça. Il fait son travail, vient tous les jours avec le sourire. Je ne sens pas un joueur qui cogite par rapport à ça", a expliqué Zoumana Camara.