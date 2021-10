Youth League: le PSG domine aisément Leipzig avec un bon Simons

Après deux matchs nuls, les U19 du PSG ont remporté ce mardi leur premier match de la saison en Youth League, face à Leipzig (3-0). Les Parisiens sont désormais co-leaders de leur groupe.

Les "Titis" ouvrent la voie. A quelques heures du match PSG-RB Leipzig en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), les U19 parisiens ont régalé ce mardi en Youth League, en battant facilement leurs homologues allemands à domicile (3-0), et en faisant par la même occasion la belle opération de la troisième journée.

>> PSG-Leipzig: les infos en direct

Après des matchs nuls initiaux contre Bruges (2-2) et Manchester City (1-1), le PSG ne comptait en effet que deux points en deux journées. Mais sa victoire du jour, conjuguée au nul entre Bruges et City (1-1), lui permet de revenir en tête du groupe A (5 pts), à égalité avec les Belges et les Anglais, tandis que les Allemands sont bons derniers (0 pt).

Xavi Simons décisif

Supérieur à Leipzig ce mardi, Paris s'en est notamment remis à Xavi Simons pour décrocher la victoire. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Wilson Odobert, (1-0, 11e), le maître à jouer des U19 a lui-même inscrit le deuxième but parisien (2-0, 66e) avant qu'El Chadaille Bitshiabu ne plie l'affaire en fin de rencontre (3-0, 83e).

Le PSG se rendra en Allemagne le 3 novembre prochain, avant un autre déplacement à Manchester, pour finir par la réception de Bruges.