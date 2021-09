Youth League: le PSG accroché à Bruges malgré un bon Simons

En dépit d'une belle prestation de Xavi Simons, la jeune garde du PSG a été tenue en échec par Bruges (2-2) ce mercredi pour son entrée en lice en Youth League. Un résultat décevant pour les protégés de Zoumana Camara.

Une contre-performance d’entrée. Quelques heures avant le match de leurs aînés (Bruges-PSG à suivre sur RMC Sport à 21h), les U19 du PSG n'ont pas fait mieux qu'un nul face au Club Bruges (2-2), ce mercredi, pour leur premier match cette saison de Youth League, l’équivalent de la Ligue des champions pour les espoirs du football européen en U19. Désormais entraînés par Zoumana Camara, qui a succédé à Stéphane Roche cet été, ils ont mené à deux reprises, mais ont été repris à chaque fois.

Simons en forme

Djeidi Gassama (18 ans), passé professionnel l’an dernier, s’est d’abord chargé d’ouvrir le score sur un service de Xavi Simons (30e), très en vue. Après l’égalisation belge juste avant la pause (45e+1), les Parisiens ont repris les devants sur une tentative de Simons détournée dans ses propres buts par le malheureux Lynnt Audoor (79e). De la tête, le défenseur Ibe Hautekiet a finalement permis aux siens d’arracher d’un point (88e) à domicile.

"Il y a un peu de frustration. Le contenu était bon. Bruges est une équipe assez mûre dans son jeu, on a senti plus de maturité chez eux. On a quand même eu des situations intéressantes, il nous a manqué un peu de courage dans le jeu et de précision. C’est formateur pour nous, c’était une bonne opposition. L’objectif c’est d’aller très loin, on verra si on arrive à passer ce tour. On a un groupe très jeune", a réagi Zoumana Camara après la rencontre.

Le PSG, qui avait atteint la finale de la Youth League en 2016, disputera son deuxième match de la phase de groupes le 28 septembre prochain face à Manchester City, avant de défier Leipzig (19 octobre). Autre club français engagé dans cette compétition, Lille s'est de son côté imposé mardi face à Wolfsburg avec un doublé de son attaquant portugais José Bica (2-0).

